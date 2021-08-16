Şarkıcı Bergen'in hayatını sinemaya taşıyacak olan Beren Filmi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Dizde Bergen'i canlandıracak olan Farah Zeynep Abdullah'ın atmış olduğu bir tweet nedeniyle sosyal medyada #Bergenfilminegitme etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı. Peki Bergen filmi kimin? Bergen filmi oyuncuları kim? Bergen filmi çekildi mi?

Şarkıcı Bergen'in hayatını sinemaya taşıyacak olan Beren Filmi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Dizde Bergen'i canlandıracak olan Farah Zeynep Abdullah'ın atmış olduğu bir tweet nedeniyle sosyal medyada #Bergenfilminegitme etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı. Peki Bergen filmi kimn? Bergen filmi oyuncuları kim? Bergen filmi çekildi mi?

Orchestra Content ve Mine Şengöz yapımcılığındaki Bergen filmi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Projesi ve senaryosu tartışmalara neden olan Bergen filminin başrol oyuncusu geçtiğimiz günlede belli oldu. Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından yaptığı "BERGEN 02.22" paylaşımı ile filmin başrol oyuncusu olacağını duyuırdu. Bu gelişme filmin gösterime girmesini bekleyenleri sevindirdi.

Bergen filmi kimin?

Bergen filmi Orchestra Content ve Mine Şengöz yapımcılığında çekilecek. Filmin başrolünde Bergen rolünde Farah Zeynep Abdullah rol alacak. Bergen filminin çekimi için hazırlıklar Mart 2020'de başlamış ancak pandeminin patlak vermesi nedeniyle çekimlerin Nisan 2021'e, vizyon tarihinin ise Ekim/Kasım 2021 tarihine ertelendiği ifade edilmişti.

Bergen filmi oyuncuları kim?

Bergen filminin oyuncu kadrosu henüz tamamlanmadı. Bergen rolünü Farah Zeynep Abdullah oynayacak. Yan karakterler ve diğer karakterleri oynayacak isimler henüz açıklanmdı.

Bergen filmi yapımcılarından açıklama

Şarkıcı Bergen'e önce kezzap atıp bir gözünü kaybetmesine neden olan, ardından onu öldüren eşi Halis Serbest, Bergen'in hayatının filme konu edilmesine karşı çıkmıştı. Filmin yapım şirketinden açıklama geldi: Bergen'i asla yalnız bırakmayacağız!

Serbest'in itirazına karşı, Mine Şengöz tarafından kurulan Orchestra Content'in Instagram hesabından, Bergen filmiyle ilgili şu açıklama yapıldı:

"Bu dünya Bergen'siz olmaz. Biz Bergen'i hiç unutmadık. Ama onu ne sadece 'acıların kadını' olarak anımsıyoruz ne de korkunç bir cinayetin kurbanı olarak."

"Bergen ve Bergen gibi nice özel kadının iç sesini, yaşam gücünü, kudretini bastırmaya çalışan faillere ve faillere hizmet eden zihniyete inat, Bergen'in yanında olacağız."

"Bergen'in hikayesi kendi öz gücünü inatla savunan, şarkı söylerken dünyayı fetheden eşsiz bir kahramanın da hikayesidir. Onun dipdiri ve güçlü varlığını aramıza geri çağırıyoruz. Tekrar canlanıp hayat dolu bakışlarını üstümüze dikmesi için.

Bergen'den geriye kalan boşlukla yüzleşmek için Bergen'i asla yalnız bırakmayacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.