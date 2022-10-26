Beren Güney kimdir? Beren Güney cinsiyet mi değiştirdi? Beren Güney son hali nasıl? Onlarca estetik ameliyat geçiren Beren Günay bambaşka bir görüntüye kavuştu. Önceleri erkek cinsiyetine sahipken cinsiyet değiştirme operasyonu ile kadın olan Beren Güney sosyal medyada futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa etmesi ile tanınıyor. Beren Güney'in cinsiyet değiştirme ve estetik operasyonlarına 500 bin TL civarında para ödediği iddia edilmişti. İşte sosyal medya ünlüsü Beren Güney kimdir? sorusunun yanıtı...

Son zamanlarda sosyal medyada oldukça aktif olan ve kendisine gelen futbolcu ve ünlü mesajlarını ifşa eden Beren Güney geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiriyor. Önceleri erkek cinsiyetine sahiken cinsiyet değiştirme operasyonları sonrası bambaşka biri haline gelen Beren Güney'in kim olduğu da merak ediliyor. İşte Beren Güney'in hayatı...

Beren Güney kimdir?

Beren Güney 1985 yılında dünyaya geldi. 2022 yılı itibari ile 37 yaşında olan Güney son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor.

Beren Güney sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor. Trans birey olan Beren Güney cinsiyet değiştirme operasyonları ile kadın oldu. Yeni görüntüsü ile oldukça tartışılan Güney kendisine gelen mesajları da sık sık sosyal medyadan ifşa ediyor.

Onlarca estetik amaliyat geçiren Beren Güney bu operasyonlara toplamda 500 bin TL gibi bir para ödediği iddia ediliyor. Beren Güney Beşiktaş forması giyen Elneny ile yapıldığı iddia edillen mesajlaşmayı ifşa etmişti. Ardındam daha sonra eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa ederek gündeme gelmişti.

Beren Güney son halini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

Beren Güney kaç ameliyat oldu?

Beren Güney'in onlarca estetik operasyon geçirdiği biliniyor. Öncelikle cinsiyet değiştirme operasyonu gerçekleştiren Beren Güney ilk olarak testislerini aldırdı. Ardından sesinin daha kadınsı çıkması için ses inceltme operasyonu geçirdi. Ardından da göğüs ve yüz bölgelerinden opeasyon geçiren Güney tam 7 kere burun ameliyatı oldu. Dudak doldurma ve kaldırma, çene düzeltme ve yüz germe operasyonları da gerçekleştiren Beren Güney popo operasyonu da yaptırdı. Beren Güney'in bu operasyonlara servet harcadığı gelen bilgiler arasında.

Beren Güney son görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak "Benim için yeni bir dönem başlıyor. Sanırım bu her halime yansıyor. Bu inanılmaz bir his! Gerçekten iyi ki varsınız. İyi dilekleriniz ve dualarınız hep benimle" dedi.

Beren Güney mesajları ifşa ediyor

Sosyal medya kişisi Beren Güney kendisine atılan mesajları ifşalamasıyla biliniyor. Bir dönem ünlü oyuncu Aslı Enver ile adı anılan Kerem Tunçeri'den geldiği iddia edilen mesajları sosyal medya platformundan yayınlayan Güney futbolcu Mohamed Elneny ile yazışmalarınıda da ifşa etmişti.

Beren Güney eski ismi nedir?

Beren Güney adıyla bilinen tnras bireyin önceki döneminde ad Tolga İmanoğlu idi.

Beren Güney sosyal medya (Instagram) hesabı nedir?

Sosyal medyayı etkin şekilde kullanan Beren Güney'in takipçisi de oldukça fazla. Instagram'da 600 bine yakın takipçisi bulnan Güney "berennguney" adını kullanıyor.