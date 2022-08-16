Berat Kandili Nedir, Ne Zaman? Berat Kandili Okunacak Dualar

Berat kandili nedir? Berat kandili ne zaman? 100 rekâtlı namaz nasıl kılınır? Şaban ayının on beşinci gecesi olan mübarek günlerden Berat Kandili, arama motorunda en çok gündemde yer alan konular arasında yer aldı. Sizler için Berat Kandili hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.