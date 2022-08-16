Berat Kandili Nedir, Ne Zaman? Berat Kandili Okunacak Dualar
Berat kandili nedir? Berat kandili ne zaman? 100 rekâtlı namaz nasıl kılınır? Şaban ayının on beşinci gecesi olan mübarek günlerden Berat Kandili, arama motorunda en çok gündemde yer alan konular arasında yer aldı. Sizler için Berat Kandili hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-16 16:44:42
Berat Kandili Nedir?
Berat kandili nedir? Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinir.
Berat Kandili Ne Zaman?
Berat Kandili mübarek üç aylardan Şaban ayı içerisinde ve 14. günde idrak edilmekte. 2022 Yılında Berat Kandili 7 Mart Perşembe gecesi idrak edilmekteydi. 2023 Berat Kandil'inin ise 6 Mart Pazartesi günü gerçekleşeceği bilinmekte.
Berat Kandili Duası
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
Anlamı
"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime
bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."
Berat Kandili Okunacak Sureler
- Fatiha-i Şerife.
- Ayet'ül-Kürsî
- Tevbe Suresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)
- Berat Gecesinde Okunan 3 Yasin Suresi.
- Tebareke Suresi.
- Amme yani Nebe Suresi.
- İhlas-ı Şerif.
- Felak Sûresi.
Berat Gecesi 100 Rekât Namaz Nasıl Kılınır?
Berat kandilinde 100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir.
Namazın her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye namaz kılınmaya devam edilir. Berat kandilinde kılınan 100 rekatlık namaz ömür boyu kılınacak nâfile namazların sevabından fazladır.
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