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Berat Albayrak kimin düğününe katıldı? Berat Albayrak kimin nikah şahidi oldu?

Berat Albayrak kimin düğününe katıldı? Berat Albayrak kimin nikah şahidi oldu? Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. İstifa ettikten sonra çok fazla görüntüsü çıkmayan Berat Albayrak bir düğünde görüntülendi. Berat Albayrak, Betül Özçelik ve Aykut Kalender çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Albayrak çiftin nikah şahitliğini de yaptı. Peki Aykut Kalender kimdir?

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18.06.2021 11:43:27
Berat Albayrak kimin düğününe katıldı? Berat Albayrak kimin nikah şahidi oldu?

Berat Albayrak kimin düğününe katıldı? Berat Albayrak kimin nikah şahidi oldu?  Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. İstifa ettikten sonra çok fazla görüntüsü çıkmayan Berat Albayrak bir düğünde görüntülendi. Berat Albayrak, Betül Özçelik ve Aykut Kalender çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Albayrak çiftin nikah şahitliğini de yaptı. Peki Aykut Kalender kimdir?

Berat Albayrak kimin düğününe katıldı?

İstifa ettikten sonra çok fazla görülmeyen Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir düğünde görüntülendi. Berat Albayrak son olarak Çamlıca Camii'nde görüntülenmişti. Uzun süre nerede olduğu merak edilen Berat Albayrak  Betül Özçelik ve Aykut Kalender çiftinin düğününde görüntülendi.

Berat Albayrak kimin nikah şahidi oldu? 

Eski Bakan genç çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı ve çiftin nikah şahitliğini de yaptı. Düğün Beykoz Çavuşbaşı Kasrı'nda gerçekleşti.  Dijital Gaste'nin haberine göre, Düğünde kısa bir konuşma yaptığı öğrenilen Albayrak, damat hakkında, “Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Allah Mesut etsin” sözleriyle mutluluk temennisinde bulundu. Düğüne AK Parti'den çok sayıda isim de katıldı. AK Parti MKYK üyesi Bayram Şenocak ile AK Parti İl Teşkilatından bazı davetliler de düğüne katıldı. 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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