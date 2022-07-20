Berat Albayrak aylar sonra İngiltere'de görüntülendi

Uzun süredir sessizliğini koruyan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın İngiltere'de olduğu iddia edildi.

Kasım 2020'de Instagram hesabında yaptığı paylaşımla istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir süredir sessizliğini koruyor.

Bu süreçte 'Burası Çok Önemli' isimli bir kitap yayınlayan Albayrak, bir kere cuma namazı sırasında ve Paris'te tatil yaparken görüntülenmişti.

Vaziyet'in haberine göre, Albayrak'ın İngiltere'de olduğu iddia edilerek fotoğrafı paylaşıldı.

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