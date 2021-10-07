Benzine zam mı geldi? Benzine zam ne zaman geçerli? 7 Ekim benzine ne kadar zam geldi? Benzinin litre satış fiyatına 26 kuruş zam yapıldı. Benzine gelen 26 kuruş zam pompa satışlarına yansımayacak. Benzine gelen 26 kuruş zammın tamamı ise eşel mobil sisteminden karşılanacak. Ayrıca motorine de 23 kuruşluk zam yapıldı. Motorine yapılan zam pompa satışlarına yansıyacak.

Benzine zam mı geldi? Benzine zam ne zaman geçerli? 7 Ekim benzine ne kadar zam geldi? Benzinin litre satış fiyatına 26 kuruş zam yapıldı. Benzine gelen 26 kuruş zam pompa satışlarına yansımayacak. Benzine gelen 26 kuruş zammın tamamı ise eşel mobil sisteminden karşılanacak. Ayrıca motorine de 23 kuruşluk zam yapıldı. Motorine yapılan zam pompa satışlarına yansıyacak.

Benzine zam mı geldi?

Benzine 26 kuruş zam geldi. Benzine gelen 26 kuruş zammın tamamı ise eşel mobil sisteminden karşılanacağından pompa fiyatlarına yansımayacak. Ayrıca motorin zammı pompa fiyatına ortalama 23 kuruş olarak yansıyacak.

Motorin ne kadar oldu?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) konuyla ilgili flaş bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,35 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,58 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,29 liradan 7,52 liraya, İzmir'de 7,37 liradan 7,60 liraya çıkacak.

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt.

150 °C'a kadar ham benzin,

150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı,

250-350 °C'a kadar dizel yakıtı,

350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.