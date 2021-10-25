Benzine zam mı geldi? Benzine yapılan zam ne zaman geçerli olacak? (26 Ekim Salı)

26 Ekim benzin zammı | Döviz kurlarında yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Türkiye enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını yurt dışından ithal ederek karşılıyor. Dolayısıyla döviz kurlarında yaşanan yuları yönlü hareketler benzin, motorin ve otogaza zam olarak yansıyor. Peki benzine zam mı geldi? Benzine yapılan zam ne zaman geçerli olacak? Son gelen bilgilere göre benzine 25 Ekim pazartesi gece yarısından itibaren yani 26 Ekim salı günü 44 kuruş zam bekleniyor. Zammın pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.

26 Ekim benzin zammı | Döviz kurlarında yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Türkiye enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını yurt dışından ithal ederek karşılıyor. Dolayısıyla döviz kurlarında yaşanan yuları yönlü hareketler benzin, motorin ve otogaza zam olarak yansıyor. Peki benzine zam mı geldi? Benzine yapılan zam ne zaman geçerli olacak? Son gelen bilgilere göre benzine 25 Ekim pazartesi gece yarısından itibaren yani 26 Ekim salı günü 44 kuruş zam bekleniyor. Zammın pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Döviz kurlarında son günlerde yukarı yönlü hareket gittikçe hız kazandı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile dolardaki yukarı yönlü hareket vatandaşlara bazı kalemlerde zam olarak yansımaya devam ediyor. İthal ürünlerde zam kararı kaçınılmaz hale geliyor. Türkiye petrol ürünlerini yurt dışından ithal ettiği için de akaryakıt ürünlerine zam kaçınılmaz oldu. Zira son bir kaç haftadır akaryakıt ürünlerine peş peşe zam geldi.

Benzine zam mı geldi? 25 Ekim-26 Ekim

Benzine bir zammın daha geleceği iddia edildi. BloombergHT'nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş sam gelmesi bekleniyor.

Benzine yapılan zam ne zaman geçerli olacak?

Benzine gelen zammın 25 Ekim pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi. Benzine 44 kuruş zam 26 Ekim salı günü pompa fiyatlarına yansıyacak.

ÖTV sıfırlandı

Daha önce benzin ve motorone gelen zamlar eşel mobil sistemi üzerinden karışanıyor ve vatandaşa yansımıyordu. Ancak son gelen zamlarla birlikte ÖTV de sıfırlanmış durumda. Bu nedenle gelen yeni zamlar pompa fiyatına yansıyor. Hen dolar/TL kurunda yaşanan artış hem de brent tipi uluslararası fiyatında yaşanan artış akaryakıtta yeni zamların yapılacağı beklentisini güçlendiriyor.

Peş peşe zamlar geldi

2 Ekim'de 71 kuruş zamlanan LPG'ye 21 Ekim'de 22 kuruş daha zam gelmişti. Motorinin pompa fiyatı 9-19 Ekim döneminde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.