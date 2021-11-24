Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam gelecek? Benzin ne kadar oldu? Döviz kurlarında yaşanan tırmanış enerji ürünlerine de zam olarak yansımaya devam ediyor. Enerji sektörü temsilcileri akaryakıt ürünlerine ve LPG'ye yeni zamların kapıda olduğunu belirtti. Yapılan açıklamalara göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin, mazot ve LPG'ye zam geliyor. Benzinli araç sahipleri benzine ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. İşte yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı..

Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam gelecek? Benzin ne kadar oldu? Döviz kurlarında yaşanan tırmanış enerji ürünlerine de zam olarak yansımaya devam ediyor. Enerji sektörü temsilcileri akaryakıt ürünlerine ve LPG'ye yeni zamların kapıda olduğunu belirtti. Yapılan açıklamalara göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin, mazot ve LPG'ye zam geliyor. Benzinli araç sahipleri benzine ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. İşte yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı..

Döviz kurlarında durdurulamayan yukarı yönlü hareket devam ediyor. Rekor üzerine rekor kıran dolar 13.5 lira seviyesine kadar çıktı. Türkiye enerji ürünlerini ithal ettiği için döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket vatandaşa zam olarak yansıyor. Son gelen bilgilere göre mazota, benizene ve LPG'ye yeni zamların kapıda olduğu ifade edildi.

Benzine zam mı geldi?

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş enerji ürünlerine zam yapılmasını zorunlu kılıyor. Benzin, motorin ve LPG'ye bu geceyarısından itibaren zam geliyor.

Benzine ne kadar zam gelecek?

Benzine 1,02 TL arasında yeni zam gelmesi bekleniyor. Motorin grubunda 1,06 TL ve LPG'de 70 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Benzin ne kadar oldu?

Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya,

Ankara'da 8,72 liradan 9,74 liraya

İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.

Benzine 20 Kasım'da zam yapılmıştı

Benzine 20 Kasım Cumartesi'den geçerlin olmak üzere litre başına 52 kuruşluk yeni zam yapıldı. Yeni yapılan zam ile birlikte benzinin pompa fiyatı 8,13 TL'den 8,65 TL

seviyelerine yükselmişti.

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt.

150 °C'a kadar ham benzin,

150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı,

250-350 °C'a kadar dizel yakıtı,

350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozunmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır. Motor yakıtı olarak fonksiyonlarını tam yapabilmesi için, ticari benzin, şu özelliklere sahip olarak üretilmelidir:

Değişik yük altında ve hızda durmadan yanabilmeli;

Motorun kolay çalışması için soğuk havalarda yeterli olarak buharlaşmalı;

Sıcak havalarda aşırı derecede buharlaşarak tıkanmalara sebep olmamalı;

Motorda kurum teşkiline yol açan kaynama noktası yüksek olan bileşikleri bertaraf etmeli;

Depo içinde oksitlenmeye yol açmamalı;

Buji tıkanmasını ve karbüratör buzlanmasını minimuma indirmelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.