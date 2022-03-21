Benzine zam mı geldi? 22 Mart 2022 akaryakıt fiyatları nelerdir? Mazota zam mı geldi? 21 Mart EPGİS açıklama...
Geçtiğimiz günlerde EPGİS, Brent Petrol varil fiyatının 100 dolar seviyesine düşmesi sebebi ile pompa fiyatlarında indirime gittiğini açıklamıştı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının tedirginlikleri Brent Petrolü yeniden hareketlendirdi. Benzine zam mı gelecek? 21 Mart 2022 akarkayıt zam mı olacak mı? Mazota zam mı geldi? 21 Mart EPGİS açıklama...
2022-03-21 22:06:39
Rusya-Ukrayna savaşının tedirgin havası yeniden Brent Petrol varil fiyatı üzerinde etkisi arttırıyor. Geçtiğimiz hafta 100 dolar seviyesine gerileyen Brent Petrol, yeniden yükselişe geçerek 21 Mart 22:11 itibari ile 116 dolar seviyesinden işlem görüyor. Brent Petrol varil fiyatının artması zamlarıda beraberinde getiriyor. Peki Benzine zam gelecek mi? 21 Mart 2022 akarkayıt zam oldu mu ? Mazota zam mı geldi? 21 Mart EPGİS açıklama... Benzin motorin fiyatları ne olacak? İşte detaylar...
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Brent Petrol varil fiyatının dünya genelinde artması sebebi ile yeni fiyatların 21 Mart gecesinden itibaren pompaya yansıtılacağını duyurdu.
MAZOTA ZAM MI GELDİ? 21 MART 2022
Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.
AKARYAKIT FİYATLARI NEDİR?
22.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:
- Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 18,10 TL
- Gazyağı TL/lt: 19,25 TL
- Motorin TL/lt: 20,64 TL
- Motorin (Excellium) TL/lt: 20,68 TL
- Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,15 TL
- Fuel Oil TL/Kg: 13,64 TL
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