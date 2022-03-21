Benzine zam mı geldi? 22 Mart 2022 akaryakıt fiyatları nelerdir? Mazota zam mı geldi? 21 Mart EPGİS açıklama...

Geçtiğimiz günlerde EPGİS, Brent Petrol varil fiyatının 100 dolar seviyesine düşmesi sebebi ile pompa fiyatlarında indirime gittiğini açıklamıştı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının tedirginlikleri Brent Petrolü yeniden hareketlendirdi. Benzine zam mı gelecek? 21 Mart 2022 akarkayıt zam mı olacak mı? Mazota zam mı geldi? 21 Mart EPGİS açıklama...