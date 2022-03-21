DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
“Ayçiçek yağını bırak; esas küresel Putin açlığı geliyor”
Pentagon: Karadeniz’deki Rus gemilerinde hareketlilik arttı
Benzine zam mı geldi? 22 Mart 2022 akaryakıt fiyatları nelerdir? Mazota zam mı geldi? 21 Mart EPGİS açıklama...
Kastamonu ve Ordu'da eğitime kar engeli
Belçika'daki marketlerde un ve yağ kalmadı
Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları kimdir? I Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi yayınladı mı?
Genç İşletmeci Türker Dağdelen’in Başarı Hikayesi
Kırmızı ete zam geldi! Ramazan öncesi ete ne kadar zam geldi? Son Dakika: Zam sonrası kırmızı et fiyatları ne kadar?
Rusya: Kiev’deki AVM'de roketatar olduğu için vuruldu
Survivor Batuhan Karacakaya'nın yeni aşkı kimdir? Survivor Batuhan yeni aşkı hangi takımda?
Zelenskiy: ‘Bize Harkiv, Mariupol ve Kiev’i verin' diyorlar
Ünlü Rus yönetmen Tarkovski Türk müydü?
Et fiyatlarına zam mı geldi? Et fiyatlarına ne kadar zam geldi? Son dakika et fiyatları | Ete yüzde kaç zam geldi?
Büyük Göç filminin konusu nedir? Büyük Göç filmi oyuncuları kimdir?
Kovid-19 salgınında zarar gören 1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği sağlandı

TIMETURK / GENEL / Benzine zam mı geldi? 22 Mart 2022 akaryakıt fiyatları nelerdir? Mazota zam mı geldi? 21 Mart EPGİS açıklama...

Benzine zam mı geldi? 22 Mart 2022 akaryakıt fiyatları nelerdir? Mazota zam mı geldi? 21 Mart EPGİS açıklama...

Geçtiğimiz günlerde EPGİS, Brent Petrol varil fiyatının 100 dolar seviyesine düşmesi sebebi ile pompa fiyatlarında indirime gittiğini açıklamıştı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının tedirginlikleri Brent Petrolü yeniden hareketlendirdi. Benzine zam mı gelecek? 21 Mart 2022 akarkayıt zam mı olacak mı? Mazota zam mı geldi? 21 Mart EPGİS açıklama...

1 Saat Önce
2022-03-21 22:06:39
Benzine zam mı geldi? 22 Mart 2022 akaryakıt fiyatları nelerdir? Mazota zam mı geldi? 21 Mart EPGİS açıklama...

Rusya-Ukrayna savaşının tedirgin havası yeniden Brent Petrol varil fiyatı üzerinde etkisi arttırıyor. Geçtiğimiz hafta 100 dolar seviyesine gerileyen Brent Petrol, yeniden yükselişe geçerek 21 Mart 22:11 itibari ile 116 dolar seviyesinden işlem görüyor. Brent Petrol varil fiyatının artması zamlarıda beraberinde getiriyor. Peki Benzine zam gelecek mi? 21 Mart 2022 akarkayıt zam oldu mu ? Mazota zam mı geldi? 21 Mart EPGİS açıklama... Benzin motorin fiyatları ne olacak? İşte detaylar...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Brent Petrol varil fiyatının dünya genelinde artması sebebi ile yeni fiyatların 21 Mart gecesinden itibaren pompaya yansıtılacağını duyurdu.

MAZOTA ZAM MI GELDİ? 21 MART 2022

Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDİR?

22.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 18,10 TL
  • Gazyağı TL/lt: 19,25 TL
  • Motorin TL/lt: 20,64 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 20,68 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,15 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 13,64 TL

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş