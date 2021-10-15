Benzine zam mı geldi? 16 Ekim benzine ne kadar zam geldi? Benzin fiyatı ne kadar oldu?

Benzine zam mı geldi? 16 Ekim benzine ne kadar zam geldi? Araç sahiplerini üzen yeni bir gelişme yaşandı. Artan kur fiyatlarının etkisiyle benzine ve motorine zam yapılacağı iddia edildi. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre benzine ve motorine 41 kuruş zam yapılacak. Ancak benzine yapılan zammın bir kısmı ÖTV'den karşılanacak ve benzin zammı 18 kuruş olarak pompaya yansıyacak. Motorine gelen zammın tümü ise pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Peki benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu?

Benzine zam mı geldi? 16 Ekim benzine ne kadar zam geldi? Araç sahiplerini üzen yeni bir gelişme yaşandı. Artan kur fiyatlarının etkisiyle benzine ve motorine zam yapılacağı iddia edildi. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre benzine ve motorine 41 kuruş zam yapılacak. Ancak benzine yapılan zammın bir kısmı ÖTV'den karşılanacak ve benzin zammı 18 kuruş olarak pompaya yansıyacak. Motorine gelen zammın tümü ise pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Peki benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu?

Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket bazı ürünlere zam olarak yansıyor. Türkiye enerji ihtiyacının çok büyük kısmını döviz ile yurt dışından alıyor. Dolayısıyla dövizde yaşanan yükselmeler akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Son günlerde piyasada akaryakıt ürünlerine zam geleceği konuşuluyordu ve beklenen oldu. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Benzin ve motorine zam gelecek. Peki benzine zam mı geldi? 16 Ekim benzine ne kadar zam geldi?

Benzine zam mı geldi?

Benzine ve mazota 41 kuruş zam geliyor. Benzindeki artışın bir kısmı ÖTV'den karşılanacak. Artışın pompaya 18 kuruş olarak yansıması bekleniyor. Gelen zammın motorin litre fiyatına ise tamamen yansıması bekleniyor.

Benzin fiyatı ne kadar oldu?

Benzin (Kurş. 95 Oktan)

İstanbul / Avrupa 7,76

İstanbul / Anadolu 7,78

İzmir 7,85

Kars 7,99

Benzine gelen 18 kuruş zam yukarıdaki fiyatlara eklenerek yeni benzin litre fiyatı belirlenebilir.

Benzin zammı ne zaman geçerli?

Benzin ve motorine yapılan zam 16 Ekim'de geçerli olacak. Yani 15 Ekim gece yarısından itibaren zam geçerli olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.