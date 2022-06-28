Benzine indirim var mı? 28 Haziran benzine indirim yapıldı mı? Benzin litre fiyatına indirim yapılacak mı? 28 Haziran'da mazota 2.5 TL civarında bir indirim yapılması bekleniyor. İndiriminin 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan gece yapılması bekleniyor. Benzinli araç sahipleri de benzine ne kadar indirim yapılıp yapılmayacağını sorgulamaya başladı. Peki 28 Haziran'da benzine indirim yapılacak mı?

Benzine indirim var mı? 28 Haziran benzine indirim yapıldı mı? Benzin litre fiyatına indirim yapılacak mı? 28 Haziran'da mazota 2.5 TL civarında bir indirim yapılması bekleniyor. İndiriminin 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan gece yapılması bekleniyor. Benzinli araç sahipleri de benzine ne kadar indirim yapılıp yapılmayacağını sorgulamaya başladı. Peki 28 Haziran'da benzine indirim yapılacak mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından küresel dünyada enerji fiyatlarında büyük bir artış oldu. Dünya ülkelerinde akaryakıt ürünlerine peş peşe zamlar geldi. Ülkemizde de brent petrol fiyatlarında yaşanan artış ve döviz kurunda yaşanan yükseliş nedeniyle akaryakıta üst üste zamlar gelmişti. Son gelen zamlarla motorin ve benzinin fiyatı 30 TL'ye dayandı.

Benzine indirim var mı?

28 Haziran Salı'yı 29 Haziran Çarşamba'ya bağlayan gece motorinin litre satış fiyatına 2.5 TL indirim yapılması bekleniyor. Benzinli araç sahipleri de benzine indirim yapılıp yapılmayacağı konusunu merak ediyor.

28 Haziran benzine indirim yapıldı mı?

28 Haziran'da benzine indirim beklenmiyor. Benzin indirimi dövizdeki düşüşün devam etmesi ile gündeme gelebilir.

Benzin litre fiyatına indirim yapılacak mı?

Mazota beklenen 2.5 TL indirimin ardından benzin fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği konusu merak ediliyordu. Benzine yakın zamanda indirim görünmüyor.

Güncel benzin fiyatları

Ankara 27,36 TL

Antalya 27,50 TL

İstanbul / Avrupa 27,26 TL

İstanbul / Anadolu 27,27 TL

İzmir 27,38 TL

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt. 150 °C'a kadar ham benzin, 150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı, 250-350 °C'a kadar dizel yakıtı, 350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozulmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır. .