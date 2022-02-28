Benzine indirim mi yapıldı? Motorine indirim mi yapıldı? Akaryakıt fiyatları ne oldu? 28 Şubat 2022

Motorine indirim mi yapıldı? benzine indirim mi yapıldı? EPGİS motorin fiyatlarına indirim yapılacağını açıkladı. Son indirimden sonra akaryakıt fiyatları ne oldu? Şubat 28 2022 güncel akaryakıt fiyatları nedir? lpg fiyatı ne oldu?

EPGİS motorin fiyatlarına bu gece yarısında itibaren indirim duyurdu. Peki ama motorin ne kadar oldu? Güncel mazot fiyatları ne kadar arttı? İşte motorin fiyatlarındaki güncel fiyatlar...

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren, benzinde indirimin 49 kuruşu Eşel Mobil Sistemi'nden kaynaklı ÖTV'nin ikamesi olarak kullanılacak, 23 kuruşu ise pompa satış fiyatına yansıyacak. Yeni indirimli akaryakıt fiyatları ne olacak?

Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya, Ankara'da 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olması bekleniyor.

LPG'YE ZAM YAPILDI MI? LPG'NİN FİYATI NE OLDU ?

EPGİS'den yapılan açıklamadan LPG beklenileni alamadı. LPG'nin litre fiyatına yaklaşık olarak 33 kuruş zam yapıldı. Yeni zam ile birlikte LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. .