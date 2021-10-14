Benzin ve motorine zam mı gelecek? Mazota zam gelecek mi? Döviz kurlarında yaşanan ani yükseliş sonrası vatandaşlar akaryakıta yeni zam gelecek mi sorusunu sormaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda benzine, otogaza ve motorine ciddi oranda zam yapılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş da akaryakıta (benzin,mazot,otogaz) zam gelebileceğini ifade etti.

Benzin ve motorine zam mı gelecek? Mazota zam gelecek mi? Döviz kurlarında yaşanan ani yükseliş sonrası vatandaşlar akaryakıta yeni zam gelecek mi sorusunu sormaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda benzine, otogaza ve motorine ciddi oranda zam yapılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş da akaryakıta (benzin,mazot) zam gelebileceğini ifade etti.

Dolar ve Euro son günlerde rekor üzerine rekor kırarken dolar ile alınan ürünlere de zam yapılması kaçınılmaz oluyor. Türkiye enerji ihtiyacının çok büyük kısmını yurt dılşınran alıyor. Durum böyle olunca döviz kurlarında yaşanan yükseliş doğrdan akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Son zamanlarda vatandaşlar da akaryakıta (benzin,motorin,otogaz) zam yapılıp yaılmayacağını merak ediyordu. EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş'tan bu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Benzin ve motorine zam mı gelecek?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş son dönemde artan yakıt fiyatlarına ilişkin Foreks'in sorularını yanıtladı. Aktaş ÖTV'nin yeniden fiyatlara yansıtılması yüzde 50'ye yakın bir zam anlamına geleceğini söyledi. Devletin eşel mobil sistemi ile akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasını önlemek için 31 milyar liralık vergi gelirinden feragaz ettiğini belirten Aktaş, bu rakamın yıl sonuna kadar 46 milyar TL seviyesine çıkmasının öngörüldüğünü hatırlattı. ÖTV'nin yeniden fiyatlara yansıtılmasını zayıf ihtimal gördüklerini de belirten Aktaş, bu durumda fiyatlarda yüzde 50'ye yakın zam gerekeceğini belirtti.

Eşel mobil sistemden vazgeçilirse başına 2.5-3 lira arasında zam gelebilir

Haziran'dan bu yana benzinde geçtiğimiz perşembe gününe kadar toplam 8 kez fiyat artışı, 3 kez fiyat indirimi oldu. Bu fiyat artışları ve indirimleri pompa fiyatlarına yansımadı. Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nazmi Karyağdı, Dünya gazetesine yaptığı açıklamada, sistemin şu ana kadar akaryakıt kaynaklı enflasyonun önlendiğini söyledi. Karyağdı, eşel mobil sistemden vaz geçilmesi halinde verginin fiyata eklenerek litre başına 2.5-3 lira arasında zammın otomatik olarak pompa fiyatına yansıtılacağı anlamına geldiğini bildirdi.

Akaryakıt nedir?

Akaryakıt veya sıvı yakıt, genelde kinetik enerji olmak üzere mekanik enerji elde etmek için kullanılan sıvı hâldeki yakıtlar. Çoğunluğu fosil yakıt olsa da hidrojen yakıtı, etanol ve biyodizel gibi akaryakıtlar da vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.