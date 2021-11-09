Benzin indirim 11 Kasım Perşembe | Benzine indirim mi geldi? Benzin litresi ne kadar oldu? Akaryakıt ürünlerine gelen peş peşe zammın ardından indirim haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket ve uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarının yükselmesi enerji ürünlerine zam olarak yansımıştı. Ancak son gelen haber araç sahiplerini sevindirdi. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzine bir indirim daha geliyor.

Benzine indirim mi geldi? Benzin litresi ne kadar oldu? Araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Peşe peşe gelen zamların ardından benzine bir indirim yapılacağı daha belirtildi. Son haftalarda akaryakıt ürünlerine peş peşe zamlar gelmişti. Türk lirasının değer kaybetmesi ve küresel piyasalarda enerji ihtiyacının artması ile brent petrol fyatlarının yükselmesi akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımıştı. Ancak son alınan bilgiye göre benzine bir inidim daha gelmek üzere.

Benzine indirim mi geldi?

Benzinli araç sahipleri dikkat! Benzine indirim kapıda... Benzinin litre fiyatına 30 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre 10 Kasım Çarşamba gece yarısından sonra yani 11 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 30 kuruş civarı indirim bekleniyor.

12 gün önce de indirim yapılmıştı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan paylaşımda 28 Ekim'den geçerli olmak üzere benzinin litresinde 25 kuruş indirim yapılacağı belirtmişti.

Motorin ve LPG'ye indirim geldi mi?

Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzin ne kadar oldu?

Ankara'da benzinin litre satış fiyatı 30 kuruş indirim sonrası ortalama 8,20 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,12 liraya, İzmir'de 8,20 liraya inecek.

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt.

150 °C'a kadar ham benzin,

150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı,

250-350 °C'a kadar dizel yakıtı,

350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozunmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.