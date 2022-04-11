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TIMETURK / GENEL / Benim Kocam Yapmaz konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Benim Kocam Yapmaz konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Filmin 9 Nisan 2022 Cumartesi günü televizyonda yayınlanmasının ardından sorunun cevabı merak konusu oldu. Vatandaşlar film ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Benim Kocam Yapmaz konusu nedir? Benim Kocam Yapmaz oyuncuları kimlerdir?

1 Saat Önce
2022-04-11 11:06:08
Benim Kocam Yapmaz konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Kadın-erkek ilişkilerini konu alan film komedi türünde. Benim Kocam Yapmaz filmi Cumartesi günü en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Peki Benim Kocam Yapmaz konusu nedir? Benim Kocam Yapmaz oyuncuları kimlerdir?

Örnek gösterilen bir evliliği olan Selvi'nin, kocasının sadakatinden zerre şüphesi yoktur. Ta ki bir kaza yüzünden kocası Sami'nin hastaneye kaldırıldığını öğrenene kadar! Kocasının kaza sırasında yalnız olmadığını öğrenir. Yaşadıkları kötü tecrübeler yüzünden hiç bir erkeğe güvenmeyen Selvi'nin çatlak ailesi, gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşer ve başları belaya girer.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Merve Sevi – Selvi

  • Çağkan Çulha – Sami

  • Nurseli İdiz – Nebiş

  • Şeyla Halis – Suzi

  • Wilma Elles – Roksana

  • Kimya Gökçe Aytaç – Meral

  • Orçun Kaptan – Ömer

  • Zeynep Uğurlu Çiçen – Neşe

  • Murat Kurt – 1. Kötü Adam

  • Uzay Sarıbaş – 2. Kötü Adam

BENİM KOCAM YAPMAZ KAÇ YAPIMI?

Benim Kocam Yapmaz filminin yapım yılı 2020'dir. .

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