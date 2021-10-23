Benim Hayatım dizisindeki Hayat kimdir? Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Son olarak Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş yeni projesi ile izleyicisiyle buluşuyor. Star TV'de yayınlanacak olan Benim Hayatım dizisindeki Hayat'ı canlandıran kişinin kim olduğu merak ediliyordu. Dizideki Hayat'ı Nilsu Berfin Aktaş oynayacak. İlk başrol deneyimi yaşayacak olan Nilsu Berfin Aktaş'ın hayatı ve biyografisi de merak ediliyor. İşte Benim Hayatım dizisindeki Hayat karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş'ın biyografisi...

Benim Hayatım dizisindeki Hayat kimdir? Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Son olarak Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş yeni projesi ile izleyicisiyle buluşuyor. Star TV'de yayınlanacak olan Benim Hayatım dizisindeki Hayat'ı canlandıran kişinin kim olduğu merak ediliyordu. Dizideki Hayat'ı Nilsu Berfin Aktaş oynayacak. İlk başrol deneyimi yaşayacak olan Nilsu Berfin Aktaş'ın hayatı ve biyografisi de merak ediliyor. İşte Benim Hayatım dizisindeki Hayat karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş'ın biyografisi...

Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Benim Hayatım dizisindeki Hayat'ın kim olduğu şimdiden merak edilmeye başlandı. Aşk ve dram türündeki dizide oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Hayat karakterini kimin oynadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

BENİM HAYATIM DİZİSİNDEKİ HAYAT KİMDİR?

Son yıllarda dizilerde yardımcı karakter olarak görmeye alışkın olduğumuz Nilsu Berfin Aktaş Benimn Hayatım dizisinde başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor. Dizide Hayat karakterini oynayan Nilsu Berfin Aktaş ünlü bir moda tasarımcısı olmak için çabalayacak. Benim Hayatım dizisindeki Hayat rolü ile izleyenlerin dilkkatini çekmeyi başaran Nilsu Berfin Aktaş'ın kim olduğu da merak ediliyor.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu Berfin Aktaş 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Oyunculuğa küçük yaşta merak salan Nilsu Berfin Aktaş bu yönde eğitimler aldı ve kendisini geliştirdi.

Nilsu Berfin Aktaş Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı.

Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterni canlandırmıştı.

Nilsu Berfin Aktaş son olarak Star TV'de yayınlanan Benim Hayatım dizisinde Hayat karakteri ile başrolde oynuyor.

BENİM HAYATIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Benim Hayatım, yapımcılığını BVB yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak yaptığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak paylaşacak.

BENİM HAYATIM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Nilsu Berfin Aktaş-Hayat

Genco Özak-Ali

Savaş Özdemir-Ökkeş

Uğur Çavuşoğlu-Yılmaz

Nilüfer Açıkalın-Şaheste

Esra Ronabar-Handan

Ali Burak Ceylan-Ufuk

Aleyna Solaker-Yasemin

Öykü Çelik-Meral

Zeynep Kumral-Zehra

Önder Açıkbaş-Vedat

Koray Şahinbaş-Yadigar

Pelin Uluksar-Ahu

Hira Koyuncuoğlu-Pınar

Belgin Şimşek-Heves

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