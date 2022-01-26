Bengü Beachley kimdir? Bengü Beachley neden öldürüldü? ABD'de yaşayan Türk asıllı öğretmen Bengü Beachley cinayete kurban gitti. John Beachley ile evli olan Bengü Beachley, boşanma teklifini kabul etmeyen kocası tarafından vahşice öldürüldü. Katil John Beachley daha sonra Türk öğretmenin annesi Semra Metin'i yaraladı.

Bengü Beachley kimdir? Bengü Beachley neden öldürüldü? ABD'de yaşayan Türk öğretmenden acı haber geldi. Eşi ile boşanma aşamasında olan Bengü Beachley adındaki Türk öğretmen eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. ABD'de olaya geniş yer verildi.

Bengü Beachley kimdir?

Bengü Beachley ABD'de öğretmenlik yapıyordu. Türk asıllı olan Bengü Beachley boşanma teklifini kabul etmeyen kocası John Beachley tarafından öldürüldü. Katil John Beachley daha sonra Türk öğretmenin annesi Semra Metin'i yaraladı.

ABD'de pazar gecesi Bealeton'da "Bir cinayet ve intihar" yaşandı, iki kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. John Beachley adlı kooa eşinin boşanma teklifini kabul etmeyerek silahıyla 30 yaşındaki Bengü Beachley'i öldürdü. Bengü Beachley'nin annesi Semra Metin'i yaraladı. ABD basınında John Beachley'nin olayların ardından intihar edildiği bilgisi verildi.Hastaneye kaldırılan anne Semra Metin'in tedavisi sürüyor. Yetkiler, soruşturmanın devam ettiğini daha fazla bilginin paylaşılacağını söyledi. .