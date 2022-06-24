Benekli Ayhan kimdir? Benekli Ayhan Timsah Yedi olayı nedir? Sosyal medya gündemine bakıldığında 24 Haziran Cuma günü 'BenekliAyhan TimsahYedi' etiketinin TT olduğu görüldü. Pek çok kişi benekli Ayhan'ın kim olduğunu ve etiketin neden açıldığını araştırmaya başladı. İşte Benekli Ayhan'ın kim olduğuna dair detaylar...

Benekli Ayhan kimdir? Benekli Ayhan Timsah Yedi olayı nedir? Sosyal medya gündemine bakıldığında 24 Haziran Cuma günü "BenekliAyhan TimsahYedi" etiketinin TT olduğu görüldü. Pek çok kişi benekli Ayhan'ın kim olduğunu ve etiketin neden açıldığını araştırmaya başladı. İşte Benekli Ayhan'ın kim olduğuna dair detaylar...

Benekli Ayhan kimdir?

"Benekli Ayhan Timsah Yedi" etiketi sosyal medaya açılan bir başlık. Benekli Ayhan sosyal medya platformlarında yayınladığı videolar ile fenomen oldu.

Benekli Ayhan koyu bir Ankaragücü taraftarıdır. Samimi ancak küfürlü konuşması ile pek çok kişi tarafından kısa sürede sevilen Benekli Ayhan'ın takipçi sayısı da hızla artmaktadır.

Benekli Ayhan'ın asıl adı Ayhan Koç'tur

Ayhan'ın yaklaşık 500 bin takipçisi bulunuyor.

Benekli Ayhan nereli?

Benekli Ayhan aslen Sivaslı ancak Ankara'da yaşıyor.

Ankara'da yaşadığı bilinen Benekli Ayhan'ın Youtube kanalının ismi "AYHAN KOÇ BENEKLİ AYHAN" 'dır. Aynı şekilde İnstagram hesabının adı ise "@benekli.ayhan" 'dır.

Benekli Ayhan evli ve 3 çocuk babasıdır.

Benekli Ayhan gerçek adı nedir?

Benekli Ayhan oılarak bilinen sosyal medya ünlüsünün asıl adı Ayhan Koç'tur. Ayhan Koç; ''Ankaragücülü kardeşlerim var. Taraftarlar bize benekli sırtlanı yakıştırmış. Süper Lig'e çıkacağımız zaman röportaj yapılıyor, kimse konuşmuyor. Ben de hayvan gibi, sırtlan gibi röportaja girdiğim için bu lakap takılı kaldı.'' dedi.