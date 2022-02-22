Ben nedir, neden çıkar? I Vucüttaki benlerin anlamı nedir?

Deriden kabarık olarak gözüken halk arasında Ben olarak tabir edilen nevüsler nedir? Vucüttaki benlerin anlamı nedir? kolda ben çıkmasının anlamı nedir? ayakta ben çıkmasının anlamı nedir? elde ben çıkmasının anlamı nedir? Vücuttaki benlerin tehlikesi nedir? Çin astrolojisinde benlerin anlamı nedir? İşte detaylar...

BEN NEDİR?

İnsan vücudu rengini melanosit denilen pigment üreten hücrelerden alır. Toplum arasında tabir edilen nevüsler (ben) hücrelerin eşit dağılması yerine bir yerde toplanması sebebi ile oluşur. Ben, zamanla büyüyebilir. Özellikle ergenlik döneminde daha koyu, kabarık ve daha inatçı ve kıllı olabilir. Nadiren de tamamen kaybolabilirler. Kaşınta yada hassas olabilirler. Bazen de yaşın ilerlemesine bağlı olarak vücuddaki benler artış gösterebilir. Hamilelik, menopoz, bazı ilaçların yan etkileri, fazla güneşe maruz kalma gibi nedenlerden ben çıkar veya ben sayısı artar. Tüm bu bilgilerle birlikte benlerin büyüklüğü 2 veya 3 inçten büyük ise bu kanser habercisi de olabilir. Ben büyüklüğün riskli görünmesi takdirde doktora gösterilmelidir.

VÜCUTTAKİ BENLERİN TÜRLERİ NELERDİR?

Benler, genellikle kahverengi olmakla birlikte bazen açık kahve, siyah, kırmızı, pembe, mavi, deri renginde veya renksiz de vücudda çıkabilmektedir. Vücutta yeni bir ben ya da leke görüldüğünde dikkatli olunmalıdır. Kanser riski açısından asimetri önemli bir ipuçudur. Lezyon ortadan ikiye böldüğünde iki taraf birbirine benzemiyorsa ben asimetriktir.

Benin kenarları düzensiz, yer yer girintiler yapmış veya bazı yerlerde sınır iyi takip edilemiyorsa risk söz konusudur.

VÜCUTTAKİ BENLERİN TEHLİKELERİ NELERDİR?

Benler tarih boyunca kadınların bir güzellik algısı olarak algılanmış ve bazı zamanlarda güzellik uğruna makyaj ile ortaya çıkarılmıştır. Fakat bu durum, günümüzde özellikle benlerin gizli birer tehlike olabileceği anlaşıldığından beri tersine dönmüş görünüyor.

Kanser tehlikesi

Benler; kahverengi, pembe, kırmızı, mavi, siyah, ten renginde olabilmekte, şekli ise yuvarlak, yüzeyi düz ve hafif kabarık olarak görülebilmektedir. Benlerin çoğu zararsız olmakla birlikte melanom denilen cilt kanseri türüne de dönebilir.

Çoğalma tehlikesi

Benler yani nevüsler doğuştan vücudumuzda bulunabildiği gibi seneler içinde güneş ışınlarının da etkisiyle çoğalırlar. Güneş koruyucusu kullanmak hem benlerin çoğalmasının, hem de cilt yaşlanmasının önüne geçmek için olmazsa olmazlardandır.

ÇİN ASTROLOJİSİNE GÖRE BENLERİN ANLAMI NEDİR?

Benler, bulunduğu bölgeye göre adeta bir karakter aynanız...

Çin astrolojisine göre benlerin yüzünüzde ya da vücudunuzda bulunduğu yer kişiliğiniz, ruh haliniz, geleceğiniz ve sağlığınıza dair bir işaret niteliği taşıyor.

Alın: Alnın ortasında ben bulunması, o kişinin patron, müdür gibi otorite sahibi kişilerle iyi iletişim kuramadığını gösterir.

Alnın sağ ya da sol tarafında bulunması ise odaklanma, zorlama yeteneği ve enerji sahibi olmaya işaret eder.

Kaş: Kaşın altında ben bulunması, zenginliğe işaret eder. Ben, kaşın içinde kaybolmuşsa saklı hazine gibi çok daha özel bir durumu anlatır. Kaşın üstünde bulunan ben, kişinin hayatında sürekli bir para akışını gösterir.

Burun: Burnunuzda ben varsa dikkatli olun! Kararsızlık ve dengesizliğe işaret eder, size güvenilmez bir pozisyon çizer. İlişkilerde sorun yaşamanız anlamına gelebilir.

Burun köprüsünde bulunan ben ise enerji akışını engeller. Aynı zamanda çalışkanlığa işarettir, çünkü bu kişiler enerji akışını dengelemek için çabalar.

Burnun yanında ben bulunması, para işinde, özellikle de banka hesabınızı koruma konusunda iyi olduğunuzu gösterir.

Yanak: Yalnız kalmayı seçtiğinizi gösterir. Yerleşik yaşam ya da aile kurmaya uzak olduğunuz anlamına gelir. Ancak güldüğünüzde, ben yanağınızın üstünde kalıyorsa potansiyel kazaları temsil edebilir.

Kulak: Kulak memesi üstünde bulunan ben, iyi bir kişilik ve itibara işaret eder. Kulağın içinde ben bulunması, uzun yaşayacağınız; kulağın üstünde ben bulunması ise zeki olduğunuz anlamına gelir.

Her iki kulağınızda da ben bulunması, nüfuzlu olacağınız ve rahat bir hayat süreceğiniz anlamına gelir.

Göz kapağı: Göz kapağının üstünde bulunan ben, aile içinde uyumsuzluk ve para kaybetme eğilimini sembolize eder. Adeta göz yaşı gibi gözün altında bulunan ben ise fazla duygusal olduğunuzun göstergesidir.

Göz çevresinde ise; Kaşın altındaysa serveti gösterir. Kaşlarda saklanırsa, gizli bir hazine olarak daha önemli ve daha belirgin bir şey gösterir. Angelina Jolie'nin sahip olduğu gibi kaşların üzerine ise hayatınızda sürekli bir para akışına sahip olduğunuzu gösterir. Göz kapağında ise, para kaybetme eğilimi gösterir. Gözlerin altındaysa, çok duygusal olduğunu gösretir.

Yüzde ise; Marilyn Monroe gibi yüzünüzün köşesinde ben varsa, kazalara daha yatkın olduğunuzu gösterir.

Kol üzerindeki ben'ler; Dirseklerin altında ise, merhametli olduğunuzu, omuz ve dirsek arasında ise kolayca para kazanacağınızı gösteriyor. -

Göğüs Bölgesindeki ben'ler; Göğüsteki ben'ler iktidarı sembolize eder ve yaptığınız mesleğin yüksek sosyal statüsünü gösterirler.

Ellerdeki ben'ler; Ellerdeki ben'ler, size yetenekli olduğunu söyler.

Sırt bölgesindeki ben'ler; Biraz ağırlık taşıdığınızı gösterir. Hayatta başarılı olmak için yapmanız gereken çok şey olduğunu göstermektedir.

Göğüs bölgesindeki ben'ler; Toplumda güçlü bir yere sahip olduğunuzu gösterir. Çin astrolojisine göre, çocukların başarısı, annenin gücüne ve itibarına bağlı. Göğüs uçlarındaki ben'ler, çocuklarınızın kariyerlerinde başarılı olabileceklerini gösterir.

Çene: Çenede ben; kararlılık, azim ve inatçılık işaretidir. Ayrıca değişim ve seyahat etme ihtiyacını da temsil eder. Unutmayın, çene de sürekli hareket halindedir.

Dudak: Üst dudağın sağ ya da sol köşesinde bulunan ben, iyi yemekten ve her zaman hayatta güzel olan şeylerden zevk aldığınızı gösterir. Dudağın altında ben bulunması ise çocuklarınızın başarılı olacağı anlamına gelir.

Boyun: Boyunda ben; baş ve gövdeyle, yani ruh ve fizikle bağlantı anlamına gelir. Burada bulunan ben, enerji akışını engeller ve hayal kırıklığı manasına gelir.

Boynun ortasında bulunan ben, ailede acıya neden olabilecek çılgın, şiddetli bir karakteri temsil eder. .