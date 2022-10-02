Bella Hadid'e sprey kumaş ile elbise yapıldı - 2022 Paris Moda haftası Bella Hadid'in elbisesi

Bella Hadid'e sprey kumaş ile elbise yapıldı. 2022 Paris moda haftası kapsamında dünyaca ünlü model Bella Hadid'e sprey kumaş malzemesi ile elbise yapıldı. Bella Hadid kısa sürede trendlere girdi. 2022 Paris Moda haftası Bella Hadid'in elbisesi ve detaylar..

Bella Hadid'e sprey kumaş ile elbise yapıldı. 2022 Paris moda haftası kapsamında dünyaca ünlü model Bella Hadid'e sprey kumaş malzemesi ile elbise yapıldı. Bella Hadid kısa sürede trendlere girdi. 2022 Paris Moda haftası Bella Hadid'in elbisesi ve detaylar..

2022 Paris Moda haftası Bella Hadid'in elbisesi

Bella Hadid 2022 Paris Moda Haftası kapsamında Coperni defilesinde podyuma çıktı. 3 kişilik bir ekip Hadid'in üzerine beyaz lateks püskürterek opak bir katman oluşturdu. Bu işlem sonucunda hadidin vücudun saran dökümlü bir elbise elde edildi. Daha sonra küçük rötuşlar, omuz açıklığı ve yırtmaç eklendi. Hadid podyumda elbiseyi sergiledi.

Kısa sürede Hadid, en çok konuşulan isimler ve trendler arasına girdi.