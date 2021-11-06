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TIMETURK / GENEL / Belinize lahana yaprağı koyarsanız...

Belinize lahana yaprağı koyarsanız...

Hayatımızın bir döneminde bel ağrısına hepimiz maruz kalabiliyoruz. Bel ağrısı günlük hayatı olumsuz etkileyen, hayat kalitesini düşüren rahatsız edici bir durum. Bu ağrıdan kurtulmanız için sizlere bazı doğal önerilerimiz olacak...

2 Saat Önce
2021-11-06 16:06:00
Belinize lahana yaprağı koyarsanız...


Bel ağrısı hepimizin başına gelebiliyor. Hareketleri kısıtlayan bel ağrısı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Bel ağrısı bazen ciddi bir hastalığın belirtisi de olabiliyor.

Belimiz neden ağrıyor?

Bel ağrısının birden fazla sebebi olabilir. Fakat genel olarak ağır bir şeyi kontrolsüz bir biçimde kaldırma veya hareket ettirme, kas spazmı, kas kasılması ve ligamentler, omurgada bulunan disklerde şişme, baskı ve bozulmalar, siyatik, kemik erimesi, kireçlenme, bel fıtığı, hareketsiz bir yaşam tarzı, kadınlarda görülen çikolata kistleri, mesane veya böbrekte oluşmuş enfeksiyonlar, zona, omurga bölgesinde oluşmuş tümörler, uyku bozukluğu, uzun süre ayakta kalma, uzun süre dik bir şekilde oturma yüzünden belde ağrı oluşabilir.

Belinizin ağrısı bir türlü geçmiyor aksine şiddeti artıyorsa mutlaka hastanelerin ilgili bölümlerine başvurarak bu ciddi durumu bir doktorla paylaşmanız ve muayene olmanız gerekir.

Bel ağrısı nasıl geçer?

Bel ağrısını doğal yöntemlerle geçirmek istiyorsanız sizlere bazı önerilerimiz olacak...

Lahana - Lahana yaprakları eski çağlardan beri doğal bir ağrı kesici olarak kullanılır. Bel ağrısına da iyi gelen lahana yaprağını bir tencere kaynamış suyun içerisinde birkaç dakika kaynatın. Daha sonra yaprakları süzün ve bir tülbente sarıp ağrıyan bölgeye kompres yapın. Bu uygulamayı yarım saat yaparsanız ağrınız geçecektir.

Ayrıca lahana yapraklarını süt içerisinde kaynatıp macun kıvamına getirin. Daha sonra bu karışımı ağrıyan bölgeye sürüp otuz dakika boyunca bekletin. Bu uygulamayı haftada üç defa yapabilirsiniz.

Zencefil - Zencefil anti-inflamatuar özelliğe sahiptir. Bu sayede bel ağrısına da iyi gelecektir. Zencefil yağını ağrıyan bölgeye masaj yaparak sürerseniz ağrınız geçecektir.

Papatya çayı - Papatya çayı sayesinde kas gerilmesine bağlı olarak oluşmuş bel ağrılarını geçirebilirsiniz. Bir bardak sıcak papatya çayı kaslarınızın gevşemesini sağlayarak bel ağrılarınızın geçmesine yardımcı olabilir.

Hint yağı - Hint yağı eski dönemlerde eklem ağrılarını tedavi etmek amaçlı kullanılırdı. İki çorba kaşığı hint yağını ısıtıp, ılınmasını sağlayın. Daha sonra ağrıyan bölgeye masaj yaparak sürün ve ılık suyla temizleyin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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