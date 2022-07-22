Belgrad Ormanına giriş yasak mı? Belgrad Ormanı açık mı, kapalı mı? Girişler açık mı? Mangal yapmak yasak mı?

Belgrad Ormanına giriş yasak mı? Belgrad Ormanı kapalı mı? Girişler açık mı? Mangal yapmak yasak mı? Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşlar şehrin stresli ve karmaşık ortamından kaçıp rahat bir nefes alabilmek için ormanlık alanlara akın ediyor. Özellikle hafta sonu İstanbullular ormanlarda ve mesire alanlarında piknik yaparak günlerini geçirmek istiyor. Havaların ısınmasıyla ormanlara giriş yasağı kararı getirilmişti. Peki İstanbul Belgrad Ormanı'na giriş yasağı var mı?

Belgrad Ormanına giriş yasak mı? Belgrad Ormanı kapalı mı? Girişler açık mı? Mangal yapmak yasak mı? Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşlar şehrin stresli ve karmaşık ortamından kaçıp rahat bir nefes alabilmek için ormanlık alanlara akın ediyor. Özellikle hafta sonu İstanbullular ormanlarda ve mesire alanlarında piknik yaparak günlerini geçirmek istiyor. Havaların ısınmasıyla ormanlara giriş yasağı kararı getirilmişti. Peki İstanbul Belgrad Ormanı'na giriş yasağı var mı?

İstanbul'da orman yangınları ile mücadele kapsamında ormanlara giriş yasağı uzatıldı. Hava sıcaklıklarının artması beklenirken ornan yangını riskleri de artıyor. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre artan sıcaklık değerleri sonrasında olabilecek orman yangınlarına karşı uyardı. Başkanlığın valiliklere gönderdiği “Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler” konulu genelgeyle, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskinin artırabileceği belirtilerek, dikkatli olunması istendi.

Belgrad Ormanına giriş yasak mı?

2022 yılında 31 Ağustos 2022'ye kadar ormanlara girişler yasaknalndı. Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacak. İstanbul'da vatandaşların en sık tercih ettiği ormanlık alanlardan olan Belgrad ormanının açık olup olmadığı merak ediliiyor.

Belgrad Ormanı açık mı, kapalı mı?

İşte orman yasağının uygulanacağı bölgeler ve alanlar;

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