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Belgrad Ormanı'na giriş yasak mı? Belgrad Ormanı'nda piknik ve mangal yasak mı?
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TIMETURK / GENEL / Belgrad Ormanı'na giriş yasak mı? Belgrad Ormanı'nda piknik ve mangal yasak mı?

Belgrad Ormanı'na giriş yasak mı? Belgrad Ormanı'nda piknik ve mangal yasak mı?

Belgrad Ormanı'na giriş yasak mı? Belgrad Ormanı'nda piknik ve mangal yasak mı? Yangın haberlerinin peş peşe geldiği şu günlerde bir çok ilimizde ormanlara girişler yasaklandı. İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar hafta sonlarını ormanlarda piknik yaparak ve dinlenerek geçiriyor. Özellikle Belgrad ormanına binlerce kişi gidiyordu. İstanbul'da yangın riski nedeniyle ormanlara girişler yasaklandı. Belgrad Ormanı'nda gitmenin planını yapan vatandaşlar da Belgrad ormanı yasak mı sorularını soruyor. Peki Alemdağ Ormanı, Aydos Ormanı, Atatürk Arboretumu, Sultançiftliği Taşlıtepe Ormanı girişleri yasak mı?

57 Dakika Önce
2021-07-30 15:11:16
Belgrad Ormanı'na giriş yasak mı? Belgrad Ormanı'nda piknik ve mangal yasak mı?

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Belgrad Ormanı'na giriş yasak mı? Belgrad Ormanı'nda piknik ve mangal yasak mı? Yangın haberlerinin peş peşe geldiği şu günlerde bir çok ilimizde ormanlara girişler yasaklandı. İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar hafta sonlarını ormanlarda piknik yaparak ve dinlenerek geçiriyor. Özellikle Belgrad ormanına binlerce kişi gidiyordu. İstanbul'da yangın riski nedeniyle ormanlara girişler yasaklandı. Belgrad Ormanı'nda gitmenin planını yapan vatandaşlar da Belgrad ormanı yasak mı sorularını soruyor. Peki Alemdağ Ormanı, Aydos Ormanı, Atatürk Arboretumu, Sultançiftliği Taşlıtepe Ormanı girişleri yasak mı?

Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman yangınları haberi ciğerimizi yakıyor. Yerleşim yerlerinin de zarar görmesine neden olan yangınlarda ne yazıkki can kayıpları da yaşandı. Bir çok ilimizden yangınların önüne geçilmesi için önlemler alınmaya başlandı. Gaziantep, Çanakkale, Balıkesir ve Kocaeli'de ormana girişler yasaklandı. Ormanlık alanlarda piknik yapmak yasaklandı. Son olarak İstanbul'da da ormanlara girişler yasaklandı. Peki Belgrad Ormanı'na giriş yasak mı? Belgrad Ormanı'nda piknik ve mangal yasak mı?

Belgrad Ormanı'na giriş yasak mı?

İstanbul'da aşırı sıcaklar nedeniyle ve yangın rsiki nedeniyle ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Peki İstanbulluların en çok gittiği Belgrad ormanına girişler yasak mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin, orman çevresinde ve içinde mola vermenin ve piknik yapmanın yasaklandığını duyurdu.

İstanbul_orman_yasak

İstanbulluların en çok gittiği ormanlar

1. Belgrad Ormanı
2. Alemdağ Ormanı
3. Aydos Ormanı
4. Atatürk Arboretumu
5. Sultançiftliği Taşlıtepe Ormanı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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