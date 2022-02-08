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TIMETURK / GENEL / Belgin Azak kimdir? Belgin Azak'tan alkollü kaptana hukuk savaşı

Belgin Azak kimdir? Belgin Azak'tan alkollü kaptana hukuk savaşı

Belgin Azak kimdir? Belgin Azak'tan alkollü kaptana hukuk savaşı başlattı. 2018 yılında alkollü tekne sürücüsünün ihmali le voleybol kariyeri yarım kalan Belgin Azak'ın hukuk savaşı devam ediyor. Sağ elinde kalıcı hasar oluşan Belgin Azak olayın failine 5 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi tazminat davası açtı.

2 Saat Önce
2022-02-08 10:15:55
Belgin Azak kimdir? Belgin Azak'tan alkollü kaptana hukuk savaşı

Belgin Azak kimdir? Belgin Azak'tan alkollü kaptana hukuk savaşı başlattı. 2018 yılında alkollü tekne sürücüsünün ihmali le voleybol kariyeri yarım kalan Belgin Azak'ın hukuk savaşı devam ediyor. Sağ elinde kalıcı hasar oluşan Belgin Azak olayın failine 5 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi tazminat davası açtı.

Belgin Azak kimdir?

Belgin Azak Türkiye Voleybol Federasyonu'na bağlı Robert Spor Kulübü Derneği'nde forma giyiyordu.

22 yaşındaki genç sporcu Belgin Azak 7 Temmuz 2018'de İstanbul Rumeli Kavağı'nda yüzerken kendisine çarpan tekne yüzünden voleybol hayatını yarıda kesmek zorunda kaldı.

Belgin Azak'tan alkollü kaptana hukuk savaşı

Akşam Gazetesi'nden Neslihan Keskin'in haberine göre; Belgin Azak denizde yüzerken teknenin kendisine doğru hızla geldiğini gördü. Kendisini korumak için suya dalan Belgin Azak osırada üzerinden geçen teknenin pervanesi Belgin'in kolunu kaparak bileğinin kopmasına neden oldu. Ağır yaralanan Belgin, uzun süren tedavi sürecinde yaşam savaşını kazandı. Yerine dikilen sağ elinde kalıcı hasar oluşurken, kolunda da derin yara izleri kaldı. Bilirkişi raporunda tekneyi kullanırken alkollü olduğu belirtilen Seyhan Yılmaz, tutuklu yargılandığı davada 'taksirle yaralanmaya neden olma' suçundan 5 bin lira cezaya çarptırıldı. Başka bir suçtan da cezası bulunan zanlıya deniz taşıtı kullanmaktan men cezası da verildi. Genç kız, olayın failine 5 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi tazminat davası açtı.

"Tekneyi üzerime sürdü"

Belgin Azak, voleybol kariyerini bitiren ve engelli kalmasına neden olan olayı anını şöyle anlattı: "Bilirkişi raporunda tekneyi kullanan kişi, alkollü olduğu ve plaj sahasına yakın yerde sürat yaptığı için asli kusurlu bulundu. Megafonla yapılan 'yüzme bölgesinden uzak dur' uyarılarına rağmen tekneyi doğrudan üzerime sürdü." .

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