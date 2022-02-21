Belediye sözleşmeli personel kadroya geçecek mi? Belediye işçilerine kadro verilecek mi? Belediyelerde çalışan personelleri ilgilendiren çok önemli bir açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Belediyelerde sözleşmeli olarak istihdam edilen memurlar kadroya geçecekleri günü sabırsızlıkla bekliyordu. Konuyla ilgili son gelen açıklama sözleşmeli belediye çalışanlarını sevindirdi.

Belediye sözleşmeli personel kadroya geçecek mi? Belediye işçilerine kadro verilecek mi? Belediyelerde çalışan personelleri ilgilendiren çok önemli bir açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Belediyelerde sözleşmeli olarak istihdam edilen memurlar kadroya geçecekleri günü sabırsızlıkla bekliyordu. Konuyla ilgili son gelen açıklama sözleşmeli belediye çalışanlarını sevindirdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu belediyelerde çalışan sözleşmeli kamu personelleri ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Sözleşmeli belediye memurları bir süredir kadroya geçirilmeleri yönünde talepleri vardı.

Belediye sözleşmeli personel kadroya geçecek mi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu'nun kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen Akbaşoğlu, EYT gündeminden önce belediyede sözleşmeli çalışan personellerin kadroya alınmasının gündemde olduğunu ifade etti. Akbaşoğlu, açıklamasında "Belediyelerde çalışan bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusu karara bağlandıktan sonra EYT'li kardeşlerimizin durumunu masaya yatırmak, platform yetkililerle görüşmek suretiyle kamuoyuna ne yapacağımızı net bir şekilde ifade edeceğimizi paylaşmış olduk. Onlar da memnuniyetlerini ifade ettiler" diye konuştu.

EYT ne zaman çıkacak?

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama yaptı. 5 adımlı bir programın söz konusu olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, bunun ilk ikisinin hayata geçirildiğini söyledi. "Kendi taleplerinin sözlü ve yazılı olarak ilettiler. Bu konuyla ilgili ayrıntılı görüşme yaptık. 5 adım atmak suretiyle bir süreç yönetimden bahsetmiştim. Bir asgari ücretle işe başlayacağız. Memur ve emeklilerin durumunu ele alacağız. Bunları hayata geçirdik. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma yapacağımı söylemiştim, görüşmeler başladı. Bu süreç yönetimi kendi sıralaması içerisinde devam ediyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde nasıl bir sonuç oluşturduğunu göreceğiz. Çalışma Bakanlığı çalışmaları yürütmektedir" diye konuştu. .