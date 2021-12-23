Köpekler insanlara en yakın evcil hayvan türlerinden biridir. Sadık oluşları ve korumacı tavırlarıyla insanların ilgisini üstüne çeken köpeklerin birçok türü bulunur. Belçika kurdu diğer adıyla Belçika Malinois cinsi bu türlerden biridir. Belçika kurdu sahiplenmek isteyen kişiler bu cinsin özelliklerini ve bakımını araştırmakta. Peki, Belçika kurdunun özellikleri nelerdir ve bakımı nasıl yapılır?

İnsanlar ve köpekler çok uzun zamandan beridir ortak bir ortamı paylaştığından dolayı birbirlerine yakındırlar. Bu yakınlığın oluşma sebebi şüphesiz köpeklerin cana yakın tavırları ve sadık olmalarıdır. Günümüzde insanların müdahalesiyle birçok köpek türü ortaya çıktı. Bu köpek türlerinin birbirinden farklı özellikleri olduğundan bakımları da o özelliklere göre şekillenmekte. Belçika kurdu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Belçika kurdunun özellikleri nelerdir?

Belçika kurdu, 1800'lü yıllarda Belçika'da geliştirilen dört çoban köpeğinden bir tanesidir. İlk bakışta Alman Çoban köpeğine benzeyen orta büyüklükte bir ırktır. Genellikle sakin ve neşeli bir kişiliğe sahiptir. Siyah ve açık kahve tonlarına sahip tüy yapısı ile tanınmaktadır. Belçika kurdu genellikle bekçi ve avcı köpeği olarak tercih edilmektedir. Zeki ve uyanık yapısı ile koruma içgüdüsüne sahiptir. Aile odaklı bir cins olduğu için çiftçilerin sürülerini sürmesi ve diğer yırtıcı hayvanlardan koruması için tercih edilir. Sahibine karşı güçlü bir sadakat tutkusu olan bu cins ev hayatına göre değildir. Bahçede kulübede yaşayabilmektedir. Yılda iki kez mevsim değişikliklerinde yoğun tüy dökmektedir. Belçika kurdu insanlara karşı sevecen, şefkatli ve arkadaş canlısı kişiliğe sahiptir. Bu tür sıcak ve soğuk iklimlere uyum sağlayabilmektedir. Belçika kurdu, aile üyelerine karşı şefkatli iken yabancılara karşı alışana dek temkinli davranmaktadır. Ama asla saldırgan bir tür değildir.

Belçika kurdunun bakımı nasıl yapılır?

1-Sağlıklı bir Belçika kurdunun her daim egzersiz yapması gerekmektedir. Günlük koşu ve yürüme aktiviteleri köpeğinize bir hayli iyi gelecektir.

2-Belçika kurdunun tüylerini düzenli olarak taramalısınız.

3-Bu cinsin dişleri çok önemli olduğu için ağız bakımına dikkat etmeniz gerekmektedir.

4-Belçika kurdu evde, apartmanda yetiştirilmeyecek bir cinstir. Bahçede yetiştirilmesi gerekir.

5-Belçika kurdu diğer köpek ve kedilerle anlaşabilmesi için küçüklükten itibaren yetiştirilmelidir. Aksi halde onlara karşı saldırgan olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.