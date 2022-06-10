Belçika Kurdu’nun eğitimi, bakımı ve özellikleri hakkında tüm merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz. Belçika Kurdu cinsi köpekler oldukça çevik vücut hatları ile tanınmaktadırlar. Oval kemikli ve sağlam bir vücuda sahiptirler.

Malinois ismi ile de tanınan Belçika Kurdu köpekler Belçika bölgesinde Chien de Berger Berger ismi ile bilinir. Kesinlikle yorulmayan bir enerjiye sahip olduğunu söylemek gerekir. Oldukça kısa bir tüy yapısına sahip olan Belçika Kurdu köpeklerin kürkü oldukça serttir. Sahibi ile arasında kuvvetli bir bağ olduğu için en yakın dostunuz olacaktır.

Belçika Kurdu'nda Eğitim Süreci

Belçika Kurdu cinsi köpekler ailesini koruma içgüdüsüne en fazla sahip olan ırklardan biridir. Oldukça zeki bir köpek ırkı olduğu için eğitim açısından sizleri kesinlikle zorlamayacaktır.

Sahibinin her söylediğine kulak kabartan yapısı ile dikkat çeker. Belçika Kurdu köpeklerin en önemli özelliklerinden biri de oldukça duygusal olmalarıdır. Bunun için eğitim sürecinde kesinlikle sert davranmamalısınız. Ayrıca ceza sistemi ile eğitilmesi onların psikolojisini de olumsuz etkileyebilir.

Belçika Kurdu köpek cinsinin eğitimi sırasında sahibi olarak çok sabırlı ve tutarlı olmanız gerekir. Olumlu ve pozitif davranışlarını pekiştirmek için ödül mamalarını tercih edebilirsiniz. Her türlü harekete karşı hassastırlar. Bunun için odaklanma sorunu yaşayabilirler. Eğitimlerini sessiz bir yerde verirseniz daha çabuk kavrayacaktır.

Belçika Kurdu Köpeklerin Bakımı ve Beslenmesi

Belçika Kurdu köpek cinsinin kürkü oldukça kalın ve su geçirmez özelliğe sahiptir. Haftada sadece 2 kez kısa tüylerini uygun bir fırça ile taramanız yeterli olacaktır. Tüy bakımına fazla ihtiyacı yoktur.

Yılda sadece iki kez tüy dökme sorunu yaşayabilir. Tüy dökme döneminde de haftada birkaç kez tüylerini tararsanız ölü tüylerin kolaylıkla dökülmesini sağlayabilirsiniz.

Belçika Kurdu'nun fazla banyo yapma ihtiyacı da yoktur. Ancak yine de dışarıda fazla geçirip kirlendiği zaman onu yıkayabilirsiniz. Tüy ve derisinin sağlıklı olması için kirlendiği zaman yıkamanız tavsiye edilir.

Belçika Kurdu'nun bakımı sırasında tırnaklarını ayda en fazla 2 kez kesmeniz yeterli olacaktır. Tırnaklarının uzun olması onun yürümesini zorlaştıracaktır. Kulakları oldukça dik olduğu için çok kolay kirlenebilir. Haftada bir kez kulak içi temizliği yapmalısınız.

Dişlerini ise haftalık olarak en az 3 kez fırçalamanız ağız içi temizliği için uygundur. Belçika Kurdu'nun daha konforlu yaşam sürmesi sizin elinizdedir. Bakım rutinlerini haftalık ve aylık olarak aksatmadan uygulamalısınız.

Belçika Kurdu'nun kendine has bir beslenme rutini olmalıdır. Evde hazırladığınız yiyecekleri de verebilirsiniz. Ancak çok aktif oldukları için yüksek kalitedeki hazır köpek mamaları daha ideal bir seçim olacaktır.

Düzenli olarak kalori kontrolü yapmalısınız. Belçika Kurdu'nun dengeli ve yeterli bir şekilde beslenebilmesi için 3 ölçek mamayı iki ayrı öğünde verebilirsiniz. Ancak köpeğinizin yaşı ve kilosu boyu mama oranını etkileyebilir.

Belçika Kurdu'nun bazı besinlere karşı alerjisi olabilir. Birkaç farklı mamayı denetebilirsiniz. Hangisini seviyor ise o mamayı vermeye devam etmelisiniz. Sağlıklı bir beslenme düzeni için Royal Canin, Brit, Gimcat gibi mamaları alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Proplan ve Acana ile Hills marka köpek mamaları da yüksek kalitelidir.

Belçika Kurdu'nun Fiziksel Özellikleri

Belçika Kurdu'nun kendine has fiziksel özellikleri vardır.

• Vücudu genel olarak oldukça kıvrak ve çevik bir yapıya sahiptir.

• Heybetli bir görünüme ve kendinden emin bir duruşa sahiptirler.

• Belçika Kurdu'nun dik kulakları en belirgin fiziksel özelliklerinden biridir. Siyah veya kahverengi tonlarında olabilir.

• Kulaklarının her zaman dik olması ile pek çok köpek cinsinden ayrılır.

• Badem şeklindeki gözleri koyu renklerdedir. Genellikle göz renkleri siyah veya kahverengi olabilir.

• Belçika Kurdu'nun bacakları düz ve aynı zaman paralel durmaktadır. Bacakları uzun ve iri kemiklidir.

• Çok zarif bir yürüyüşe sahip olan Belçika Kurdu'nun kuyruğu da dizine inecek kadar uzundur.

• Belçika Kurdu genellikle kızıl, açık veya koyu kahverengi ve sable renklerinde olabilir. Kürkünde ara ara siyahlıklar bulunmaktadır.

Belçika Kurdu Kulakları Ne Zaman Dikleşir?

Belçika Kurdu'nun en belirgin özelliklerinden birisi de kulaklarının dikliğidir. 10 aylık olana kadar kulaklarında dikleşme meydana gelebilir. Ancak safkan bir Belçika Kurdu sahibi iseniz kulaklarındaki dikleşme 12 aylık olana kadar sürecektir.

Belçika Kurdu'nun Eğitim ve Bakımı Kolay Mıdır?

Belçika Kurdu bakımı en kolay olan ırklardan biridir. Çok az tüy dökme sorunu yaşadıkları için haftalık taranması yeterli olacaktır. Tüy dökme mevsimlerinde tarama sayınızı biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Banyo ihtiyacı da çok olmadığı gibi kürkü koku da yapmamaktadır. Ancak kirlendiği zaman ve gerektiğinde uygun şekilde köpeğinizi yıkayabilirsiniz.

Suya karşı dayanıklı bir kürkü vardır. Sık aralıklarla yıkandığı zaman kürkü zarar görebilir. Genel olarak Belçika Kurdu'nun bakım rutini içerisinde kulak, tırnak, tüy ve diş bakımına dikkat etmeniz yeterli olacaktır.

Çok zeki bir köpek ırkı olduğu için hemen hemen tüm eğitimlerde olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Belçika Kurdu köpeğinizi yavru döneminden itibaren eğitmeniz daha sağlıklı sonuçlar verecektir.

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