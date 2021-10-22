Bel fıtığı neden olur?

Omurgalar arasında, amortisör görevi gören disklerin kayması veya yırtılması sonucu meydana gelen bel fıtığı günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Peki neden bel fıtığı oluyoruz? Bel fıtığının tedavisi var mı? Sizler için araştırdık, detaylar haberimizde...



Düşme, ağır kaldırma veya zorlanması sonucu omurgalar arasında, amortisör vazifesi gören disklerin kayması veya yırtılmasıyla bel fıtığı (Lumbal Disk Hernisi) oluşur. Bel fıtığı omurilikten çıkan sinirler üzerinde basınç oluşturup kişide şiddetli ağrılara sebep olur. Bel fıtığı ağrıları kalçada ve bacak bölgesinde de hissedilebilir.

Neden bel fıtığı (Lumbal Disk Hernisi) oluyoruz?

Bel fıtığının sebebi tam olarak bilinmiyor. Fakat ailevi ve aktiviteye bağlı risk faktörleri yüzünden oluşabiliyor. Küçük büyük demeden her yaşta görülebilen bel fıtığı genellikle ileri yaşlarda sıkça görülüyor. Omurgadaki disklerin dış kısmındaki halkada zayıflama veya yırtılma olduğunda fıtıklaşma oluyor. Bel fıtığı genel olarak yaşlanma ve dejenerasyon yüzünden, aşırı kilo yüzünden veya ağır yük kaldırma yüzünden oluşuyor.

Bel fıtığı vücutta hangi belirtiler oluşturuyor?

Bel fıtığında belde ağrı olmakla birlikte kalçada, bacakta ve ayakta da ağrı, uyuşma ve karıncalanma görülebilir. Ayrıca kaslarda güçsüzlük, hareket ederken zorluk çekme, iktidarsızlık, bel ağrısı, çabuk yorulma, idrar tutamama, dengede kayıp, otururken ve kalkarken zorlanma, yürürken zorlanma gibi şikayetler de bel fıtığı belirtileri arasındadır.

Bel fıtığının tanısı nasıl koyuluyor?

Doktor teşhis koymadan önce ilk olarak hasta öyküsünü alır daha sonra da fiziksel muayene yapılır. Kas gücü ve kas refleksleri de nörolojik muayene ile teste tabi tutulur. Daha sonra röntgen, MR, BT veya CT taraması gibi yüksek çözünürlüklü tanı cihazlarıyla, fıtık yüzünden oluşan omurilik veya sinir basısı tespit edilir. EMG (elektromyogram) cihazı ile hastanın hangi sinir kökü veya köklerinin fıtıktan etkilendiği de belirlenebilir.

Bel fıtığı nasıl tedavi edilir?

Hastada idrar ve gaita kontrolünde kayıp, kuvvet ve his kaybı, bacağa doğru yayılan ağrı göz önünde bulunduruluyor ve buna göre bir tedavi planı oluşturuluyor. Cerrahi işlem sonrasında bel fıtığı ağrısı tamamen ortadan kaybolabiliyor veya şiddetinde ciddi oranda azalma olabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.