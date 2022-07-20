Bel ağrısı neden olur? Bel ağrısı egzersiz ile geçer mi?

Şiddetli bel ağrısına ne iyi gelir?Bel ağrım var nasıl geçer? Arama motorunda en çok karşılaşılan konular arasında yer alan bel ağrısı, toplumda yaygın bir şekilde görülen sağlık sorunları arasında. Merak edilen bu konu hakkında detaylara değineceğiz. Bel ağrısı neden olur? Bu konu hakkında merak edilenler haberimizde.

Bel ağrısı ya da tıpta kullanılan adıyla lumbago çok bel bölgesinde ortaya çıkmaktadır. Bel ağrısı sorunu daha çok erişkinlerde meydana gelmektedir. Bel ağrısı yaklaşık olarak %80'ini etkileyen ve önemli iş gücü kaybına yol açan bir rahatsızlıktır.

Hayatımızı olumsuz şekilde etkileyen bel ağrıları genellikle ağrıma, acıma, yanma veya batma şeklinde, keskin veya künt hissedilmektedir.Bel ağrısı egzersizleri neler? İşte tüm detaylar.

BEL AĞRISI NEDEN OLUR?

Bel ağrısı neden olur?Hemen hemen herkeste görülebilen bir durum olan bel ağrıların nedenleri arasında; bel fıtığı, bel omurlarında çökme kırığı gibi mekanik nedenler, genç orta yaşlarda başlayan iltihaplı romatizma türünden kaynaklı olmaktadır.

BEL AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Bel ağrısına şunlar iyi gelmektedir;

Bel ağrısına iyi gelen bitkisel yöntemlerden biriside lahana yapraklarıdır. Lahana yapraklarıdoğal bir ağrı kesicidir. Ağrıyan bölgeye lahana yaprağı koyarak ağrınızı dindirebilirsiniz.

Lezzetinin yanı sıra sağlığa olan faydası da bulunan zencefil besinin anti-inflamatuar özelliğine sahip olmasından dolayı çok eski zamanlardan beridir bel ağrısı için kullanılan bir yöntemdir.

Hindistan cevizi yağını belinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Kısa süre içerisinde ağrınızın dindiğini göreceksiniz.

ANİDEN BELE GİREN AĞRI NASIL GEÇER?

Toplumda yaygın bir şekilde görülen aniden bele giren ağrılar hayatımızı olumsuz şekilde etkilemektedir. Bunun için yapmanız gerekenler şunlardır;

Ortopedik yatak kullanılmalıdır.

Bel bölgesinde meydana gelen ağrıda baş, boyun ve gövde aynı düzlem üstünde olacak şekilde durmalıdır.

Oturma veya ayakta kalma sürenizin 45 dakikayı geçmemesine özen gösteriniz.

Oturduğunuz zaman bel kavisini destekleyen bir yastık bulundurun. Yastığı sırtınızın arkasına alın.

Yere çömelerek işlerinizi yapmaya özen gösterin.

BEL AĞRISI EGZERSİZLERİ NASIL YAPILIR?

Şiddetli bel ağrısı problemi için egzersiz önerileri bulunmaktadır. Bu egzersizler şunlardır;

Şiddetli bel ağrılarından kurtulabilmek için önerilenegzersiz yöntemlerinden biriside ilk önce;Yüzünüz yere bakacak şekilde uzanın. Ardından ellerinizi kaymaz zemine yapıştırın ve boyun bölgesini dik tutarak üst bölgenizi yukarı kaldırmaya çalışınız. üst bölgeniz yukarıda dururken 5 saniye kadar bekleyin ve derin derin nefes verip hareketi tekrar ediniz.