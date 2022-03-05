Bekir Pakdemirli neden istifa etti? Şamil Tayyar Bekir Pakdemirli için ne dedi, ne söyledi? Bekir Pakdemirli görevden mi alındı? Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını isteyerek görevden ayrılan Bekir Pakdemirli'nin istifasının ardından AK Partili Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak bir yorum geldi. Tayyar Pakdemirli hakkında 'Bekir Pakdemirli'nin ise kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim.' dedi. Bu açıklamadan sonra Bekir Pakdemirli görevden mi alındı yoksa istifa mı etti sorularını akıllara getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevden affını Cumhrubaşkanı Erdoğan'a iletti. Erdoğan bu isteği kabul ederek Bakan Bakdemirli'nin yerine yeni Tarım ve Orman Bakanı olarak Vahit Kirişçi'yi atadı. Resmi Gazete'de yer alan atama kararının ardından Bakanlıkta görev değişimi yapıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar şöyle: Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci Türkiye Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereği atanmıştır.

Bekir Pakdemirli neden istifa etti?

İstifa haberinin gündeme bomba gibi düşmesinin ardından istifa nedeni de merak edilmeye başlandı. Bekir Pakdemirli'den istifa sonrası ilk açıklama geldi. Bekir Pakdemirli istifasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişci'ye başarılar diliyorum" sözlerine yer verdi.

Şamil Tayyar Bekir Pakdemirli için ne dedi?

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hakkında sert sözler sarf etti. Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Prof. Dr. Vahit Kirişci hocamızı kutlarız. Allah yolunu açık etsin. Bekir Pakdemirli'nin ise kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Aslolan milletin vicdanında yer almak, Allah'ın rızasını kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

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