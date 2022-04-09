Bekir Emre Haykır kimdir? Bekir Emre Haykır hangi görevlerde bulundu? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama karalarına göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır atandı. Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olan Özelleştirme İdaresi'ne yapılan atamanın ardından Bekir Emre Haykır'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Bekir Emre Haykır kimdir? Bekir Emre Haykır hangi görevlerde bulundu? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama karalarına göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır atandı. Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olan Özelleştirme İdaresi'ne yapılan atamanın ardından Bekir Emre Haykır'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Pek çok bakanlığıa yeni atamalar yapılırken Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır atandı. Bu gelişmeden sonra Bekir Emre Haykır'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Bekir Emre Haykır'ın hayatı ve biyografisi...

Bekir Emre Haykır kimdir

Bekir Emre Haykır avukatlık diploması sahibidir. Mesleki kariyerine avukatlık yaparak başlayan Bekir Emre Haykır 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda meslek personeli olarak başlamıştır.

Burada Uzman Hukukçu, Denetçi ve Piyasa Denetim Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2013'te PwC İstanbul ofisinde finans hukuku hizmetlerinden sorumlu yönetici olarak çalışmaya başlamıştır. 2016 yılında ise Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olan Bekir Emre Haykır, King's College London'da Uluslararası Finans Hukuku, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ise Avrupa Birliği Çalışmaları yüksek lisans programlarını tamamlamıştır.

1980 Ankara doğumlu olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şubat 2019'dan itibaren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevini yürütmektedir. .