DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Benzine indirim geldi mi? 9 Nisan Motorin ve benzin indirim yapıldı mı? Mazota indirim var mı?
Küba'ya gemi ihracatının önü açıldı
Kültür Park'ta gençleştirme operasyonu
Aşırı sağcı Le Pen, Macron'a karşı anketlerde araya kapatıyor
Bekir Emre Haykır kimdir? Bekir Emre Haykır hangi görevlerde bulundu?
Ali Babacan 'Altılı Masa'da alınan kararı açıkladı
Ali Babacan'dan ''Mansur Yavaş'' açıklaması
Emekli ikramiyesinde 1500 TL sinyali
Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Tuncay Özkan: Erbakan Hocam kara gün dostudur
Japonya'dan BM'nin aşı programına 500 milyon dolar destek
Elon Musk yeni projesini açıkladı
Çin’in China Daily gazetesi: Putin, ABD’nin tuzağına düştü
Erdoğan imzaladı: İşte görevden alma ve atama kararları!
Soma’da işçi servisi dereye yuvarlandı: Yaralılar var

İSTANBUL

19:44:00

İftar vakti

BURSA

19:42

05:00
19:42
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:27

04:46
19:27
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:10

04:30
19:10
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:53

04:12
18:53
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:41

04:08
18:41
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:44:00

İftar vakti

ANKARA

19:27

04:46
SAHUR
19:27
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Bekir Emre Haykır kimdir? Bekir Emre Haykır hangi görevlerde bulundu?

Bekir Emre Haykır kimdir? Bekir Emre Haykır hangi görevlerde bulundu?

Bekir Emre Haykır kimdir? Bekir Emre Haykır hangi görevlerde bulundu? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama karalarına göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır atandı. Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olan Özelleştirme İdaresi'ne yapılan atamanın ardından Bekir Emre Haykır'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

25 Dakika Önce
2022-04-09 09:46:24
Bekir Emre Haykır kimdir? Bekir Emre Haykır hangi görevlerde bulundu?

Bekir Emre Haykır kimdir? Bekir Emre Haykır hangi görevlerde bulundu? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama karalarına göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır atandı. Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olan Özelleştirme İdaresi'ne yapılan atamanın ardından Bekir Emre Haykır'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Pek çok bakanlığıa yeni atamalar yapılırken Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır atandı. Bu gelişmeden sonra Bekir Emre Haykır'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Bekir Emre Haykır'ın hayatı ve biyografisi...

Bekir Emre Haykır kimdir

Bekir Emre Haykır avukatlık diploması sahibidir. Mesleki kariyerine avukatlık yaparak başlayan Bekir Emre Haykır 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda meslek personeli olarak başlamıştır.

Burada Uzman Hukukçu, Denetçi ve Piyasa Denetim Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2013'te PwC İstanbul ofisinde finans hukuku hizmetlerinden sorumlu yönetici olarak çalışmaya başlamıştır. 2016 yılında ise Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olan Bekir Emre Haykır, King's College London'da Uluslararası Finans Hukuku, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ise Avrupa Birliği Çalışmaları yüksek lisans programlarını tamamlamıştır.

1980 Ankara doğumlu olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şubat 2019'dan itibaren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevini yürütmektedir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş