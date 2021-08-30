Bekir Coşkun kimdir? Bekir Coşkun hayatı ve biyografisi

Bekir coşkun kimdir? Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun'un kim olduğu internette son zamanlarda oldukça sık araştırılıyor. Gazetecilik mesleğine 1974 yılında başlayan Bekir Coşkun ömrünün son anlarına kadar mesleğini elinden bırakmadı. İşte Şanlıurfa'nın Tülmen Köyü'nde 1945 yılında dünyaya gelen gazeteci Bekir Coşkun'un hayatı ve biyografisi...

Bekir coşkun kimdir? Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun'un kim olduğu internette son zamanlarda oldukça sık araştırılıyor. Gazetecilik mesleğine 1974 yılında başlayan Bekir Coşkun ömrünün son anlarına kadar mesleğini elinden bırakmadı. İşte Şanlıurfa'nın Tülmen Köyü'nde 1945 yılında dünyaya gelen gazeteci Bekir Coşkun'un hayatı ve biyografisi...Bekir Coşkun kimdir?

Bekir Coşkun kimdir?

Bekir Coşkun 1945 yılında Şanlıurfa'nın Tülmen Köyü'nde dünyaya geldi. Bekir Coşkun gazeteci ve yardır.

Bekir Coşkun memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. Ankara'da Yüksek Gazetecilik Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1974'te foto muhabiri olarak işe başladı. Daha sonra polis muhabirliği, parlamento muhabirliği yaptı.

1978'de Günaydın gazetesine geçti. Köşesinin adı Dokuzuncu Köy'dü. 1987'de Sabah gazetesinde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı.

1993'te Hürriyet gazetesinde geçti. Şu ana kadar yayımlanmış 4 adet kitabı bulunmaktadır: "Dövlet", "Avukatımı İstiyorum", "Pako'ya Mektuplar" ve "Ben Pako". Köpeği Pako'nun adıyla kaleme aldığı yazılar yayımlanmıştır.

TRT'de yayınlanan "Pako'ya Mektuplar" adlı dizi başta BBC olmak üzere altı AB ülkesi televizyonu tarafından satın alınmıştır.

Hayvansever kişiliğiyle de bilinen yazar; keman çalabilmektedir, bir doğa ve deniz tutkunudur. Yaz ayları Ayvalık'ın Cunda Adası'nda ikâmet etmektedir. Bekir Coşkun, 9 Eylül 2009 tarihinde Hürriyet gazetesinden ayrılmıştır. Bekir Coşkun, 25 Eylül 2009 tarihinde Habertürk gazetesinde köşe yazarlığına başlamıştır. Ancak referandumda AK Parti hükumetine karşı yazdığı yazılardan dolayı baskı gördüğünü iddia eden Coşkun'un işine 20 Eylül 2010'da son verilmiştir. Bekir Coşkun, 3 Kasım 2010 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde Onuncu Köy köşesinde yazmaktaydı. Bu gazetede yazmaya devam etmekteyken ayrılmış olup 14 Mart 2013 tarihinde Sözcü gazetesi kadrosuna katılmıştır.

2017 yılının Ekim ayında akciğer kanseri tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesindeki köşesinden okurlarıyla buluşmayı sürdürdü.

Son yıllarında akciğer kanseri tedavisi gören Bekir Coşkun 18 Ekim 2020'de Ankara Şehir Hastanesi'nde akciğer kanserine bağlı solunum durması nedeniyle yaşamını yitirdi. Memleketi olan Şanlıurfa'nın Tülmen köyünde defnedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.