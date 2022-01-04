Bekçi zamlı maaş 2022 | Lise, ön lisans, üniversite (lisans) mezunu bekçi maaşı ne kadar? Bekçiler ocakta ne kadar maaş alacak?

Memurların merakla beklediği 2022 zam oranları belli oldu. Önce enflasyon farkı belli oldu ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ek zamlarını açıkladı. Erdoğan memur maaşlarına ocak dönemine ek yüzde 2.5 oranında ek zam yapıldığını açıkladı. Enflasyon farkı ile beraber memur maaşlarına 2022 yılında yüzde 30.5 oranında zam yapılacak. Binlerce memur da kendi maaşlarında ne kadar artış olacağını merak edip araştırmaya başladı. İşte 2022 lise mezunu, üniversite mezunu bekçi maaşları...

Memurların merakla beklediği 2022 zam oranları belli oldu. Önce enflasyon farkı belli oldu ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ek zamlarını açıkladı. Erdoğan memur maaşlarına ocak dönemine ek yüzde 2.5 oranında ek zam yapıldığını açıkladı. Enflasyon farkı ile beraber memur maaşlarına 2022 yılında yüzde 30.5 oranında zam yapılacak. Binlerce memur da kendi maaşlarında ne kadar artış olacağını merak edip araştırmaya başladı. İşte 2022 lise mezunu, üniversite mezunu bekçi maaşları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kameralar kaarşısına geçerek memur ek zamlarını duyurdu. Erdopan memurların dönem zaamına yüzde 2.5 olacak şekilde artış yapıldığını belirtti. Memurların 2022 ilk 6 aylık toplu sözleşme zammı yüzde 7.5 oldu. Enflasyon farkı ile birlikte memurların maaşlarına toplam yüzde 30.6 oranında zam yapılmış oldu. Bu zam bekçi maaşları için de geçerli olacak.

Bekçi zamlı maaş 2022

Bekçi maaşları 2021 yılı sonlarına doğru ortalama 5 bin lira civarındaydı. 2022 yılında ise yüzde 30 zam oranına göre çarşı ve mahalle bekçilerinin alacağı maaşların 6 bin TL'den yüksek olması gibi olması bekleniyor.

Lise, ön lisans, üniversite (lisans) mezunu bekçi maaşı ne kadar?

Mahalle ve çarşı bekçilerinin 2022 yılında alacakları muhtemel maaş aşağıdaki gibidir;

Lise mezunu bekçi maaşı 2022 yılında 6 bin 500 TL civarında olacak.

Önlisans mezunu bekçi maaşı 2022 yılında 6 bin 700 TL civarında olacak.

Üniversite mezunu bekçi maaşı 2022 yılında 7 bin TL civarında olacak.

2022 yılı memur zamlı maaşlar

Vali - 28569

Genel müdür (1/4) - 20621

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 10869

Memur (Lisans - 9/1) - 6727

Öğretmen (1/4) - 8397

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 18899

Başkomiser (3/1) - 10863

Polis memuru (8/1) - 9515

Uzman doktor (1/4) - 12908

Hemşire (Lisans - 5/1) - 8147

Mühendis (1/4) 11094

Teknisyen (Lise - 11/1) 6999

Araştırma görevlisi (7/1) - 10535

Vaiz (1/4) -8724

Avukat (1/4) - 10593

Bekçi nedir?

Bekçi; devlet, hükûmet, şehir veya toplum tarafından kamu güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve kolluk faaliyeti yürütmekle görevlendirilen kişidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.