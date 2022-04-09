Galatasaray'da başkanlık seçiminde Begüm Özkan ismi gündeme geldi. Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Begüm Özkan, yaptığı konuşmayla sosyal medyada çok konuşuldu. Begüm Özkan kimdir? Begüm Özkan nereli, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ardından başkanlık seçimi için başkan aday sayısı çoğalıyor. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylıklarını açıklamasının ardından Begüm Özkan'ın da aday olacağı söyleniyor. Galatasaray Başkan adayı olacağı iddialarıyla futbolseverlerin gündemine gelen Begüm Özkan kimdir? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Begüm Özkan kimdir? Begüm Özkan ne iş yapıyor?

Begüm Özkan, 23 Şubat 1953 yılında Erzurum da Aşkale ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Begüm Özkan Galatasaray Lisesinden mezun oldu. Üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. 1991 yılında TGRT kanalında otomobil programı yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı. Daha sonrasında NTV ve CNN Türk'te de çalışan Özkan, otomobil sporları, yarış ve organizasyonlarında yer aldı.

Yarış sporlarına karşı ilgisi olduğu biliniyor. Begüm Özkan'ın 4 sene art arda Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonu olan ekipte bulunduğu biliniyor.

Begüm Özkan KADİGER üyesidir. Begüm Özkan, Özhan Canaydın'ın başkanlığı döneminde Galatasaray'da iletişim grubu ve Ali Sami Yen komitesinde gönüllü olarak hizmet vermiştir.

Begüm Özkan avukattır. Adnan Polat'ın başkanlığı döneminde Pazarlama A.Ş.'de görev almıştır.

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