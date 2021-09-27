Seslendirdiği türküler ile birçok kişinin gönlüne taht kuran Bedia Akartürk’ün internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Özellikle birçok kişi Bedia Akartürk’ün Gayrı Dayanamam türküsünün sözlerini araştırmaktadır. İşte Bedia Akartürk’ün Gayrı Dayanamam türküsünün sözleri..

Seslendirdiği türküler ile birçok kişinin gönlüne taht kuran Bedia Akartürk'ün internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Özellikle birçok kişi Bedia Akartürk'ün Gayrı Dayanamam türküsünün sözlerini araştırmaktadır. İşte Bedia Akartürk'ün Gayrı Dayanamam türküsünün sözleri..

Bedia Akartürk Gayrı Dayanamam türküsünün sözleri

Gayri dayanamam ben bu hasrete

Ya beni de götür ya sen de gitme

Ateşin aşkına canım yakma çıramı

Ya beni de götür ya sen de gitme

Ateşin aşkına canım yakma çıramı

Ya beni de götür ya sen de gitme

Sen gidersen kendim berdar ederim

Bülbül gül dalına konmaz niderim

Felek gadlin büker kemand ederim

Ya beni de götür ya sen de gitme

Felek gadlin büker kemand ederim

Ya beni de götür ya sen de gitme

Yar bağrıma vurdu kızgın dağları

Viran koydu mor sümbüllü bağları

Sevdiğim geçiyor gençlik çağları

Ya beni de götür ya sen de gitme

Sevdiğim geçiyor gençlik çağları

Ya beni de götür ya sen de gitme

Bedia Akartürk kimdir?

Türk halk müziğinin usta yorumcusu Bedia Akartürk, türküleriyle ve albümleri ile sevenlerinin gönlüne taht kurmuştur. Türkülerinin yanı sıra katıldığı programlarla da adını duyuran usta yorumcu Bedia Akartürk'ün hayat hikayesi de birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk kaç yaşındadır? Bedia Akartürk'ün memleketi neresidir? Bedia Akartürk'ün seslendirdiği türküler nelerdir? Usta yorumcu Bedia Akartürk'ün aldığı ödüller nelerdir? Bedia Akartürk müzesi nerededir?

Yıllardır sahnelerde gösterdiği performanslar ile birçok kişinin zihnine kazınan Bedia Akartürk, türküleriyle halen dahi sevenleri ile buluşmaktadır. Katıldığı programlarda seslendirdiği unutulmaz türküleri ile seyircilere eşsiz dakikalar yaşatmaktadır. Son dönemlerde birçok kişi usta yorumcu Bedia Akartürk'ün hayat hikayesini ve sanat kariyerini oldukça merak etmektedir. İşte tüm detayları ile Bedia Akartürk'ün hayatı ve sanat kariyeri…

Usta yorumcu Bedia Akartürk'ün hayatı

Usta yorumcu Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 yılında İzmir, Ödemiş'te dünyaya gözlerini açmıştır. Akartürk ailesinin tek çocuğu olan Bedia Akartürk, babasından aldığı soyadını hiç değiştirmemiştir.

Usta yorumcu Bedia Akartürk'ün sanat kariyeri

Küçüklüğünden itibaren sanata ilgi duyan Bedia Akartürk, sanat kariyerine yaşadığı İzmir Ödemiş'te başlayıp belli bir müddet burada sürdürmüştür. Daha sonra, yaşının ilerlemesiyle İzmir Radyosu kadrosuna dahil olan usta yorumcu Bedia Akartürk, 9 yıl boyunca bu radyoda birçok ünlü isimle tanışmış ve bu kişilerden önemli tecrübeler edinmiştir. 9 yıllık İzmir Radyosu tecrübesinden sonra Bedia Akartürk Ankara Radyosu'na geçerek, sanat kariyerine burada devam etmiştir.

Ankara Radyosu'nda uzun yıllar boyunca birçok özel işe imza atan Bedia Akartürk, kariyerini emekliliği gelene kadar burada devam etmiştir. Ankara Radyosu sürecinde o dönem pek çok kişinin elde edemediği Paris Olympia'da konser verme şerefine nail olmuştur. Göstermiş olduğu performans ile birçok kişi tarafından taktir edilmiştir.

Sanat kariyerine sadece müzik yaparak değil, sinema filmlerine de dahil olarak devam eden usta sanatçı Bedia Akartürk 6 sinema filminde rol almıştır. Gerek türküleriyle gerekse oynadığı filmlerle Türkiye'de yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan Akartürk'e 7 il Fahri Hemşerilik ünvanını vermiştir.

Usta yorumcu Bedia Akartürk müzesi

Türk halk müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan usta yorumcu Bedia Akartürk, türküleriyle ve sunmuş olduğu karakter ile birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Bu ilgi sebebiyle açılan Bedia Akartürk müzesi, ünlü sanatçının doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer almaktadır. Müzede Bedia Akartürk'ün almış olduğu ödüller ile sahnelerde giydiği kıyafetler yer almaktadır. Bunun yanı sıra kendi elleriyle dikmiş olduğu yöresel kıyafetleri de görmek mümkündür. Ayrıca yine Bedia Akartürk tarafından yapılan resimler de sergilenmektedir.

Usta yorumcu Bedia Akartürk'ün aldığı ödüller

Katıldığı çeşitli programlardan aldığı 250'nin üzerinde plaket

Yedi il tarafından Fahri Hemşerilik ünvanına layık görülmüştür.

Altın bağlama ödülünü kazanmıştır

6 altın plak ödülü vardır

Altın Plak (yayınlandığı döneme damgasını vuran “Zühtü” albümüne verilmiştir)

10 yıl boyunca İzmir Fuarı'nda türküleriye aralıksız olarak sahne almasından dolayı Altın Taç ödülü verilmiştir.

Altın Kaşık (En son çıkarmış olduğu Tahta Kaşık albümüne verilmiştir)

Usta yorumcu Bedia Akartürk'ün çıkarmış olduğu albümler

45'lik

Anadolu Türküleri

Anam Ağlar

Aşka Yemin

Bayramdan Bayrama

Bedia Akartürk

Denize Dalayım Mı

Derdimi Dermana Gezdim

Folklör Kraliçesi

Gitme Bülbül

Gülende

Kervan (Ey Sevdiğim)

Konyalım yürü

Konya Bülbülü 1

Konya Bülbülü 2

Kullar Olam

Neyleyim Neyleyim

Özür Diliyorum Senden (2004)

Ödemiş Türküleri

Sıla Hasreti

Yumurtanın Kulpu Yok

Zühtü (1978)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.