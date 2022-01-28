Bedelli askerlik yeri nasıl sorgulanır? 2022 bedelli askerlik sorgulama nasıl yapılır? Bedelli askerlik yeri nereden öğrenilir? gibi sorular şu sıralar pek çok asker adayı tarafından soruluyor. 2022 yılı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Askerliğini bedelli olarak yapacak binlerce kişi askerlik yerlerini öğrendi. Bedelli askerlik yerlerini öğrenemeyenler 'Bedelli askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?' diye soruyor.

Bedelli askerlik yeri nasıl sorgulanır? 2022 bedelli askerlik sorgulama nasıl yapılır? Bedelli askerlik yeri nereden öğrenilir? gibi sorular şu sıralar pek çok asker adayı tarafından soruluyor. 2022 yılı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Askerliğini bedelli olarak yapacak binlerce kişi askerlik yerlerini öğrendi. Bedelli askerlik yerlerini öğrenemeyenler "Bedelli askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?" diye soruyor.

Binlerce kişi 2022 yılında nerede askerlik yapacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama ve duyuru nihayet geldi. Milli Savunma Bakanlığı on binlerce kişiyi ilgilendiren 2022 bedelli askerlik vcelp ve sevk tarihlerini açıkladı. Bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunanlar Bedelli askerlik yeri nasıl sorgulanır? 2022 bedelli askerlik sorgulama nasıl yapılır? Bedelli askerlik yeri nereden öğrenilir? sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 bedelli askerlik yerlerine ve sorgulamasına dair detaylar...

Bedelli askerlik yeri nasıl sorgulanır?

Bedelli askerlik celp vesevk sorgulaması e-devlet üzerinden kolayca yapılabilir. E-devlet'e TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı sayfasından bedelli askerlik yeri öğrenilebilir. Her yılın ocak ayında bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri açıklanıyor. Yurt genelindeki binlerce asker adayı, merakla 2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor.

Bedelli askerlik celp ve sevk tarihi açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre 2022 bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde e-devlet üzerinden açıklandı.

Sevk tarihi 3 şubat

MSB tarafından sevk tarihinin 3 Şubat olduğu bildirildi. Konuyla ilgili olarak “2022 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır” denildi.

*Yükümlü: Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup)- Sevk Tarihleri 03 Şubat 2022

Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler - 02-03 Şubat 2022

*Erbaş/Er (2nci Grup): Sevk Tarihleri 03 Mart 2022

Covid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

02-03 Mart 2022

*Erbaş/Er (3ncü Grup): 31 Mart 2022

Covid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler 30-31 Mart 2022

Bedelli askerlik nedir?

Bedelli askerlik, Türkiye'de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerliğe alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamadır. Uygulamanın dayandırıldığı gerekçeler ordunun ve devletin maddi ihtiyaçları ve bireylerin işlerini kaybetmemeleridir. Uygulamanın Anayasa Mahkemesi tarafından eşitlik ilkesini ihlal etmediğine karar kılınmıştır.

18 yaş ve üzeri erkek Türk vatandaşlarından yurt dışında en az 3 yıl çalışmış olanların 30 günlük süre ile vatani hizmetlerini görmelerine olanak veren bedelli askerlik günümüzde geçerlidir, buna aynı zamanda "dahte" (dövizle askerlik hizmetine tabi erler) ismi de verilir.

Diğer şekli ise geçici olarak Türkiye'de ikamet etmekte olanlara sağlanan olanaktır. Bu durumdaki askerlik süresi ise 30 gün olarak tespit edilmiştir. Cumhuriyet tarihinde 10 kez uygulanmıştır. En son uygulamalar, 1987, 1992 ve 1999 yıllarında yapılmıştır. 1999 yılındaki uygulamanın sebebi 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı amacı taşımıştır. 2011 yılında uygulanan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün alan ve 30.000 TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yapmış sayılmışlardır. Yasa çerçevesinde adaylar 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır. 2 Aralık 2014 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, 31 Aralık 1987 ve önceki tarihlerde doğanların 18.000 TL karşılığında bedelli askerlikten faydalanabileceklerini belirtmiştir. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra toplanan Bedelli Askerlik Komisyonu, bedelli askerlikten 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların yine 18.000 TL karşılığında yararlanabileceğini belirten bir karar almıştır. Bu kararın 2 Ocak 1988 ve sonraki tarihlerde doğanlara hak ihlali oluşturduğunu düşünen askerlik yükümlüleri, kararı Ocak 2015'te Anayasa Mahkemesine taşımıştır.

2018 yılında bedelli askerlik uygulanmış, 26 Haziran 2019 tarihindeki yeni askerlik kanunu ile bedelli askerlik kalıcı hâle getirmiştir. 2020 bedelli askerlik bedeli 35 bin 54 TL olarak belirlenmiştir. Bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 liraya yükselmiş, yurtdışındaki Türk vatandaşlarının döviz üzerinden yaptıkları ödemelere ise kur ayarı yapılacağı açıklanmıştır. .