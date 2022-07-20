Bedelli askerlik ücretleri ne olacak

Arama motorunda en çok araştırılan ve merak edilen konular arasında yer alan bedelli askerlik hakkında merak edilenleri sizler için değerlendik. Bedelli askerlik ücreti nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik ücretinde zam artışı mevcut. Bu konu hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte tüm detaylar haberimizde…

Her vatandaşın görevi olan askerlik hakkında en sık sorulan sorulardan birisi de bedelli askerlik konusu. Son zamanlarda artan asgari ücret zammından sonra gözler bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağında. Bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Bu yılın ilk yarısında 56 bin 507 TL olan bedelli askerlik ücreti yılın ikinci yarısında 80 bin lirayı aşacağı bildirildi. Merak edilen bu konunun detayları sizlerle.

BEDELLİ ASKERLİK NEDİR, KAÇ GÜN SÜRER?

Son zamanlarda en çok gündeme gelen konular arasında yer alan bedelli askerlik,

zorunlu askerliğe alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulama olarak tanımlanmaktadır.Bedelli askerlik kaç gün sürer? 2022 yılında bedelli askerlik süresi 1 ay olarak belirlendi. İçinde bulunulan ay, yol ve sevk durumuna göre bu süre daha da azalabilmektedir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması ile birlikte gözler bedelli askerlik ücretine döndü.2022 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımladı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedelibununla birlikte2022 Temmuz ayında bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz dönemde bedelli askerlik ücreti (2022 - Aralık- Temmuz aylarında ) 56 bin 500 lira olarak ödenmekteydi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Zorunlu askerliklerini bedelli yapmak isteyen asker adayları, bedelli askerlik ücretinin nasıl hesaplandığını merak etmekte. Bedelli askerlik ücreti hesaplama işlemi; Memur maaş katsayısı işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenmektedir.

Hesaplama formülü ise şu şekildedir:

240000 x 0,333603= 80.064.