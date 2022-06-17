Bedelli affı 2022 | Bedelli affı çıkacak mı? Bakaya ve yoklama kaçağı bedelli yapabilecek mi? Bedelli askerlik affı kimleri kapsıyor? Bedelli askerlik şartlarını taşımayanlar, bakaya ve yoklama kaçaklarını ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 550 bin kişiyi kapsayan düzenlemenin yakında TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Yoklama kaçakları ve bakaya durumunda olan binlerce kişi düzenleme ile askerliklerini bedelli olarak yapabilecek. Peki yoklama kaçakları ve baka için 2022 yılında bedelli affı çıkacak mı?

Bedelli affı 2022 | Bedelli affı çıkacak mı? Bakaya ve yoklama kaçağı bedelli yapabilecek mi? Bedelli askerlik affı kimleri kapsıyor? Bedelli askerlik şartlarını taşımayanlar, bakaya ve yoklama kaçaklarını ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 550 bin kişiyi kapsayan düzenlemenin yakında TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Yoklama kaçakları ve bakaya durumunda olan binlerce kişi düzenleme ile askerliklerini bedelli olarak yapabilecek. Peki yoklama kaçakları ve baka için 2022 yılında bedelli affı çıkacak mı?

Bedelli askerlikten yaralanmanın ön koşulu olarak bakaya ve yoklama kaçağı olmamak geliyordu. Yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olan binlerce kişiyi ilgilendiren düzenlemenin yakında TBMM'ye sunulmasının bekleniyor. 550 bin kişiyi ilgilendiren gelişmenin Meclis tatile girmeden yasalaşması öngörülüyor.

Bedelli affı 2022

Yoklama kaçakları ve bakaya kalanlara bedelli askerlik yapma imkanı getiren düzenlemede sona gelindi. Hazırlanan teklife göre bakaya, yoklama kaçağı ya da saklı olduğu için bedelli düzenlemeleri kapsamına girmeyen gençler bir defaya mahsus olmak üzere yasadan yararlanacak. Teklifin TBMM tatile girmeden hızla yasalaşması sağlanacak.

Bedelli affı çıkacak mı?

cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olan binlerce kişiyi sevindirdi. Erdoğan açıklamasında “Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum” demişti.

Bakaya ve yoklama kaçağı bedelli yapabilecek mi?

Edinilen bilgilere göre, hükûmet,bu durumda olan yaklaşık 550 bin kişinin yararlanacağı çalışmayı tamamladı. Bugün Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin hızla yasalaşması bekleniyor. TBMM'de görüşülecek bedelli affında rakamların, mevcut bedelli askerlik ücretlerinin üzerinde olacağı belirtiliyor. Düzenlemeyle, bedelli askerlik affından yararlanan kişiler, kaçak olduğu toplam yıla göre değişen oranlarda bir rakam ödeyecek. Yani 2 yıl kaçak olan ile 5 yıl kaçak olan aynı ücreti vermeyecek. Bedelli affından yararlananlar hakkında daha önce başlatılan işlemlerin de sonlandırılacağı ifade ediliyor.

Bedelli askerlik yapmak isteyenler 2022 yılına göre hesaplandığında 56 bin lira ödüyor. Ancak daha önceki uygulamalardan yararlananlara adaletsizlik olmaması için af kapsamında başvuranlar daha yüksek bir para yatırmak zorunda kalacak. Bugünün rakamları ile ilave ödemenin 9-10 bin lira civarında olması bekleniyor.

Bedelli askerlik başvuru şartları neler?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla yılın son mesai günü mesai bitimine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve yılın son mesai günü mesai bitimini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler. .