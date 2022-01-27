Bebekte demir eksikliği olduğu nasıl anlaşılır?

Demir insan sağlığı için önemli bir elementtir. Dokulara oksijen taşınmasında rol oynadığı gibi vücutta birçok enzimin yapısında da bulunur. Demir aynı zamanda kana kırmızılığını veren hemoglobin isimli maddenin de yapı taşıdır. Demir eksikliği her yaşta ve her iki cinste de görülebilmesine rağmen en sık 6-24 ay arasındaki bebeklere etki eder. Peki bebeklerde demir eksikliği hangi belirtilerle kendini gösterir? Gelin birlikte öğrenelim...



Demir insan sağlığı için çok önemlidir. Demir eksikliği her yaşta ve her cinste görülebilmesine rağmen en sık 6-24 ay arasındaki bebeklere etki eder. Annede çok ağır demir eksikliği bulunmuyorsa bebek kendi demir deposuyla doğar. Bu yüzden erken doğan bebekler hariç zamanında doğan ve anne sütüyle beslenen bebeklerde demir eksikliği ve buna bağlı anemi oluşmaz. Erken doğan bebekler yeterli demir deposuyla doğmadıkları için 2. aydan itibaren demir takviyesine ihtiyaç duyar.

Bebeklerde demir eksikliği neden olur?

Zamanını doldurarak doğan bebeklerin yeteri kadar demir depoları vardır. Eğer bebek anne sütüyle besleniyorsa demir emilimi iyi olacağı için demir depoları boşalmaz. İnek sütüyle beslenen bebeklerde demir emilimi zayıf ve bağırsaklardan demir kaybı çok olur. Bu yüzden erken dönemde inek sütüyle beslenen bebeklerde demir eksikliği daha çok görülür. Anne sütü ilk 6 ay bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılar, 6. aydan sonra mutlaka ek besinlere başlanmalıdır. Kırmızı et, balık, pekmez, bakliyatlar gibi demir zengini besinleri tüketmeyen bebeklerde demir eksikliği gelişir. Kronik kan kaybı yapan hastalıklar, kronik ishaller ve paraziter hastalıklar ve aşırı çinko kullanımı demir eksikliğinin diğer sebepleri arasındadır.

Bebeklerde demir eksikliği nasıl anlaşılır?

Demir eksikliği olan bebekte iştahsızlık en sık rastlanan bulgulardandır. Ağlarken morarma ve katılıp kalma sık görülen diğer belirtidir. Demir eksikliği olan bebeklerde fazla ağlama, sinirlilik, uykusuzluk görülebilir. Demir eksikliği bebeklerde yutma güçlüğüne de neden olur. Demir eksikliği olan bebekler diğer bebeklere göre daha sık hastalanır. Tırnaklar zayıf ve güçsüzdür ve çabuk kırılır. Saçlarda dökülme bu bebeklerde sık karşılaşılan bir bulgudur. Demir eksikliği anemisi gerçekleşirse sinirler zayıflar ve bebeklerin gelişiminde gerileme görülür. Yürümeye başlamış bir bebek bu dönemde yürümeyi bırakabilir. Demir eksikliği olan bebek soluk benizli olur. Toprak, kireç, kağıt ve peçete yeme demir eksikliğinin bir diğer belirtisidir.

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