Bebeklerde yüksek ateş nasıl düşürülür?

Bebeklerde ateş yükselmesi anne ve babalar için endişe verici bir durumdur. 3 aydan küçük bebeklerde yüksek ateş görüldüğü zaman hemen doktora başvurmak gerekir. Bebek 3 aydan büyükse ve ateşi 38 - 39 derecede seyrediyorsa bebeğin genel sağlık durumu dikkate alınarak evde ateş düşürme yöntemleri uygulanabilir. Peki bebeklerde ateş düşürme için ne yapmak gerekir? Bebeğin ateşi nasıl ölçülmeli? Sizler için araştırdık...



Bebeklerin ateşi yükseldiğinde anne ve babalar paniğe kapılır. Bu onlar için oldukça endişe verici bir durumdur. 3 aydan küçük bir bebek yüksek ateşe sahipse doktora başvurmak gerekir. Eğer 3 aydan büyükse genel sağlık durumuna bakılmalı ve ateş düşürme yöntemleri uygulanmalıdır.

Bebeklerin ateşi nasıl ölçülür?

Bebeğin ateşinin çıkıp çıkmadığını doğru bir şekilde öğrenebilmek için normal vücut sıcaklığının kaç derece olduğunu bilmek önemlidir. Bunun için bebek ateşli değilken haftalık ölçümler yapabilir ve kaydını tutabilirsiniz.

Bebeklerin ateşi en doğru şekilde kulaktan ölçülür. Ölçüm yapılan aracın kulak kanalına düzgün bir şekilde oturduğundan emin olunmalıdır. Aynı zamanda koltuk altı, dil altı ve popodan ölçüm yapılabilir. Fakat 2 yaşından küçük çocuklarda dil altı ölçümü zor olmaktadır. Koltuk altından yapılan ölçümlerde de ateş seviyesi yarım derece daha düşük çıkabilir.

Yüksek ateş kaç derecedir?

Bebeklerde 40° ve üstündeki ateş yüksektir ve böyle bir durumda doktora başvurmak gerekir. 3 aydan büyük bebeğin ateşi 38° - 39° arasındaysa evde ateş düşürme yöntemleri denenebilir. 3 gün içerisinde iyileşme olmazsa doktora gitmek gerekir. 34,5° ila 38° arasında çıkan bir ölçümde endişe edilmemeli fakat bebeğin hasta hali devam ediyorsa saat başı ateşini ölçerek gerekli önlemler alınmalıdır.

Bebeklerde yüksek ateş düşürme yöntemleri neler?

Ateşi çıkan bebeğin titremesi normal bir durumdur. Böyle bir durumda bebeğin üzerini kalın giysilerle örtmek ateşinin yükselmesine neden olur. Bebeğin üzerindeki kalın kıyafetler çıkartılmalı, bebeğe ince ve bol bir kıyafet giydirilmelidir. Bebek ince bir havlu veya çarşafa sarılabilir.

Ilık bir duş aldırılması, ateşi çıkan bebekler için ilk yapılması gereken uygulamalardan biridir. Ilık suyla dolu küvette bebekler 15-20 dakika kadar tutulmalı, arkaya doğru yatırılmalıdır. Bebeğin başından aşağıya su dökmek doğru değildir. Aynı zamanda ıslak bir havlu, sünger veya bez vücutlarında gezdirilebilir. Bunun için soğuk su, buz, sirkeli su, kolonya, alkol gibi maddeler kullanılmamalıdır.

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