Bebeklerde saç dökülmesi normal mi?

Bazı bebekler saçsız, bazı bebekler ise saçlı olarak dünyaya gelirler. Saçlı doğan bebeklerin zaman içerisinde anne karnında oluşan saçları dökülür. Bu durumla karşılaşan anne ve babalar genellikle endişelenirler. Peki bebeklerin neden saçları dökülür? Bebeklerin saçlarının dökülmesi normal mi? Bebeklerin saçları ne zamana kadar dökülür? Sizler için araştırdık...



Hamileliğin 6. haftasıyla birlikte anne karnındaki bebeğin saçları oluşmaya başlar. Hatta bebeklerin omuzlarında, enselerinde ve sırtlarında da ince tüyler oluşur, bu tüyler bebek tüyü olarak adlandırılır. Bebeklerin saçları ve bebek tüyleri dünyaya geldikten sonra dökülmeye başlar.

Bebeklerin saçları neden dökülür?

Bebeklerin saçlarının dökülmesi ve kollarındaki, omuzlarındaki enselerindeki bebek tüylerinin dökülmesinin sebebi hormonlardır. Anne karnındaki bebeğin hormon seviyesi yüksektir. Fakat doğumdan sonra hormon seviyeleri düşmeye başlar. Bu yüzden anne karnında oluşan bebek saçları büyümeyi durdurur. Bu dönemde de bebeğin saçları ve bebek tüyleri dökülmeye başlar. Bebek yeni bir büyüme evresine girdiği için bu süreç kendiliğinden düzelecektir.

Ayrıca bebeğin yatış pozisyonu da saçlarının dökülmesine sebep olabilir. Bebek sürekli aynı pozisyonda yatarsa yattığı bölgedeki saçlar yoğun bir şekilde dökülmeye başlar. Hatta bu bölgedeki yeni çıkan saçlar da daha seyrek olur. Bu yüzden bebeğin yatış pozisyonunu sık sık değiştirmeniz gerekir.

Bebeklerin saçlarının dökülmesi normal mi?

Bebekler genetik ve diğer faktörlere bağlı olarak kel veya saçlı doğabilirler. Saçlı doğan bebeklerin saçlarının doğumdan sonraki ilk aylarda dökülmesi anne ve babalar endişeye kapılsa da gayet normal bir durumdur. Anne karnında oluşan bebeklik saçları ince saç köklerine sahiptir. Bu saçlar dökülünce yerine çok daha güçlü ve sağlıklı saçlar çıkar.

Bebeklerde saç dökülmesi ne zamana kadar devam eder?

Bebeklerin saç dökülmesinin ne zaman bitececği sorusu net bir cevaba sahip değildir. Fakat yeni doğmuş bebek saçlıysa, saç dökülmesi doğumdan sonra yaklaşık üç dört haftaya kadar devam edebilir. Bu dökülen saçların yerine çok daha sağlıklı saç kökleri çıkacaktır. Eğer, bebeğinizde saç dökülme problemi altıncı aydan sonra hala aynı yoğunlukta devam ediyorsa mutlaka doktorunuzla görüşmenizi tavsiye ederiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.