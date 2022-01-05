Bebeklerde oluşan hıçkırığı geçirmek için...

Bebeklerde sıklıkla hıçkırık görülür. Bu yüzden birçok ebeveyn endişeye kapılır. Yenidoğan hıçkırığı olarak da bilinen bu durum bebeğin sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalıştığına ve gelişim sürecinin düzenli bir şekilde işlediğine işarettir. Detaylar haberimizde...



Bebeklerde hıçkırık genellikle beslenme sonrasında ortaya çıkmaktadır. Bu durumun temelde iki nedeni vardır. İlk olarak hıçkırık bebeğin doyduğunun bir göstergesi olabilir. İkinci neden ise doyan bebeğin midesinin genişlemesiyle diyaframa baskı oluşturmasıdır. Diyafram sinirleri bu uyarılmayla birlikte hıçkırma refleksini geliştirmektedir. Yeni doğanlarda görülen hıçkırmanın bir diğer sebebi ise sindirim sistemi fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasıdır. Gelişen kalp ve akciğer organları diğer organların sinirlerini uyarır ve hıçkırma refleksini tetikler.

Bebeklerde hıçkırık nasıl önlenebilir?

Hıçkırık herhangi bir hastalığın belirtisi değildir. Bebeklerin bünyelerinin geliştirdiği doğal bir reflekstir. Hıçkırığın önüne geçmenin tam anlamıyla bir yolu yoktur. Fakat en aza indirmek için çeşitli çözümler üretebilirsiniz. Emzirmeden sonra bebeği dik pozisyona getirip sırtına masaj yaparsanız hıçkırığı önleyebilirsiniz. Aynı zamanda bebekleri ani sıcaklık değişimlerinden uzak tutmak gerekir. Değişen sıcaklık değerleri hıçkırık tutmasına sebep olabilir. Bunun yanı sıra bebek bir seferde çok miktarda süt emiyorsa bunu az az ve sık aralıklarla yapmak da hıçkırığın önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

Bebeğinizin gazını çıkartarak rahatlamasını sağlayın. Gaz çıkışı diyaframa uygulanan baskıyı azaltır. Bu da bebeğin hıçkırığının kesilmesini sağlar. Ani hıçkırık tutmalarında bebek emzirilerek hıçkırık geçirilebilir. Devam ettiği durumlarda ise birkaç çay kaşığı su verilmesi önerilebilir.

Hıçkırığı geçirmek için halk arasında bazı yanlış yöntemler de vardır. Bebeğe limonlu su verilmesi hıçkırığı geçirir fakat bebek için gayet sağlıksız bir yöntemdir. Limon verilen bebek nefesini tutacağı için diyaframda oluşan baskı azalır ve hıçkırık kesilir. Ancak limonun pH değeri bebeğin vücudu için uygun değildir. Limon verilen bebekte pişik oluşumu görülebilir, midesinin hassas olmasından kaynaklı kusma ve ağrı da gerçekleşebilir. Bu yüzden hıçkıran bebeklere limonlu su verilmesi son derece yanlış bir uygulamadır.

Bebeklerde hıçkırık ne zaman tehlikelidir diyebiliriz?

Yetişkin insanlarda hıçkırık bir hastalık belirtisi olabilir. Fakat bebeklerde böyle bir durum söz konusu değildir. Yenidoğan bebeğin hıçkırığı bir dakika ile bir saat arasında sürebilir ve endişe edilecek herhangi bir durum yoktur. Bir saatten fazla süren hıçkırık refleksinde doktora başvurmanız önerilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.