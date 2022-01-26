Bebeklerde konak neden olur?

Yenidoğan bebeklerde konak çok yaygın görülen bir cilt problemidir. Çoğu zaman zararsız görünen konak problemini sizler için araştırdık...



Bir cilt rahatsızlığı olan konak adını, pullu lekelerin ortaya çıktığı en yaygın yerin bebeğin şapka taktığı kafasında olması sebebiyle almıştır. Genellikle birkaç basit adımda konaktan kurtulmak mümkündür. Hiçbir şey yapmasanız dahi, zamanla kendi kendine geçebilir.

Bebeklerde konak neden oluyor?

Bebeklerde konak oluşmasının nedeni uzmanlar tarafından tam olarak açıklanamamaktadır. Fakat bebeğinizin cildindeki yağ bezleri gereğinden fazla yağ ürettiğinde sert lekelerin ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Doktorlar aynı zamanda, ekstra yağın ölü deri hücrelerinin kafa derisine yapışmasına sebep olabileceğini düşünüyor.

Bebeklerde konak belirtileri nelerdir?

Yenidoğan bebeklerde konak 2-6 haftaları arasında ortaya çıkma eğilimindedir. Bebeğinizin kafa derisindeki cilt yağlı görünebilir. Kafa derisinde beyaz veya sarı pullar oluşabilir. Zaman içerisinde pullar dökülebilir. Bazen bebeğinizin kafa derisindeki cilt pul pul veya pul pul olmak yerine farklı bir renkte de görünebilir. Konak bebeğinize kaşınma hissi vermez. Konak olan yerlerde saç dökülmesi problemi yaşanabilir. Konak geçtikten sonra saçlar tekrar çıkar. Konak başın yanı sıra yüz, kulak arkası , bebek bezi bölgesi ve koltuk altlarında da görülebilir.

Bebeklerde konak nasıl geçer?

Bebeğinizin saç derisini temiz tutmak, fazla yağların bir kısmını yok ettiği için problemin ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Bebek şampuanı kullanın ve etkilenen bölgeyi nazik bir şekilde ovalayın. Doktorunuz size bebeğinizin saçını normalde yaptığınızdan daha sık yıkamanızı tavsiye edebilir. Birkaç günde bir yıkamak yerine her gün yıkamanız gerekebilir. Hafif bir bebek şampuanı işe yaramazsa, ilaçlı ürünler hakkında doktorunuza danışmanız gerekir. Doktorunuz size tavsiye etmediği sürece, kepek için tasarlanmış içerikli şampuanları kullanmayın. Tüm saç ürünleri bebekler için güvenli değildir.

Bebeğinizin saçını ve saç derisini temizledikten sonra yumuşak bir bebek fırçası yardımıyla saçlarını nazik bir şekilde tarayabilirsiniz. Deriler zamanla gevşemeli ve düşmelidir.

Şampuan ve yumuşak bir saç fırçası kullandıktan sonra bebeğinizin saç derisindeki pullara biraz vazelin bebek yağı , zeytinyağı ya da merhem sürmeniz gerekip gerekmediğini doktorunuza danışın. .