Bebeklerde inek sütü alerjisi olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Bebeklerin beslenmesinde ilk altı ay sadece anne sütü yeterlidir. 6. aydan sonra ek gıdalarla desteklenecek şekilde 2 yaşına kadar anne sütü alımının devam ettirilmesi, bebeğin sağlığı açısından önemlidir. Bebeklik döneminde beslenmeye bağlı olarak en sık karşılaşılan problemlerden biri besin alerjileridir. Peki bebeklerde inek sütü alerjisi nasıl anlaşılır? İnek sütü alerjisi neden oluyor? İnek sütü alerjisinde dikkat edilmesi gerekenler neler? Sizler için tüm bu soruların cevaplarını araştırdık...



Bebeklikte beslenmeye bağlı olarak en sık karşılaşılan problemlerden bir tanesi besin alerjisidir. Bebeklerde anne sütü haricinde ek gıdaya başlandığı dönemde ya da herhangi bir nedenle hazır mamayla beslenmeye başlayan bebeklerde en sık görülen alerji türü inek sütü alerjisidir.

İnek sütü alerjisini nasıl anlayabiliriz?

İnek sütü alerjisi, bebeğin inek sütü veya hazır mamayla tanıştığı dönemde belirtiler vermeye başlar. Bazı bebeklerde hemen oluşan şikayetler, bazı bebeklerde 7-10 gün içinde kendini gösterir. Hastalığın belirtileri arasında geçmek bilmeyen gaz sancıları, aşırı huysuzluk ve ağlama, kusma, kaşıntı, egzama tarzında kuruluk ve deri döküntüleri, mukuslu ya da kanlı dışkılama, geçmeyen pişik ve konaklar, nedensiz öksürükler, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve hırıltıdan birkaçı net bir şekilde görülmektedir. Daha ciddi vakalarda şok, nefes darlığı ve yüksek tansiyon gibi durumlara da neden olabilen hastalık, çok ciddiye alınması gereken ve tamamen beslenmeyle ilişkili olan bir durumdur. Birçok doktor, bebeklerde kronik ishal sebepleri arasında inek sütü alerjisi ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söylemektedir.

İnek sütü alerjisi nedenleri nelerdir?

İnek sütü alerjisi, inek sütünde bulunan beta laktoglobulin adlı proteinin bebek vücudu tarafından yabancı madde olarak algılanıp tepki oluşturması yüzünden ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalık, inek sütü ya da inek sütü bazlı bebek mamalarının kullanılmaya başlanmasıyla belirti verir. İnek sütü proteini alımının kesilmesiyle hastalığın belirtileri ortadan kalkar. Ayrıca ailesinde alerji öyküsü bulunan bebeklerde inek sütü alerjisinin görülme olasılığının daha yüksek olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

İnek sütü alerjisi, beslenmeyle birebir ilişkisi olan ve özel bir beslenme planı ile belirtilerin önüne geçilebildiği bir hastalıktır. Bu hastalık görülen bebeklerde, inek sütü ve içeriğinde inek sütü bulunan tüm ek gıdalar beslenme düzeninden çıkarılır. Anne sütü tüketimi bu anlamda büyük önem taşır. 6 aydan büyük bebeklerin beslenmesinde ya da 6 aydan küçük olmasına rağmen anne sütünün beslenme için yeterli olmadığı durumlarda, inek sütü içermeyen ek gıdalar ve özel mamalardan faydalanılabilir.

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