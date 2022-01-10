Yetişkin insanlarda olduğu gibi bebekler de bazı sağlık problemleri yaşayabilir. Bunlardan bir tanesi de sindirim problemlerine bağlı olarak gelişen kabızlıktır. Bebeklerde kabızlık birden fazla sebebe bağlı olarak oluşabilir. Bebeğin kabızlık olup olmadığını anlamak için onu iyi bir şekilde gözlemlemek gerekir. Peki bebekler neden kabız olur? Bebeklerde kabızlık nasıl geçer? Sizler için araştırdık...



Bir bebeğin kabız olmasının birden fazla nedeni olabilir. Kabızlık anatomik veya sindirim zorluğuna bağlı olabileceği gibi beslenme alışkanlığı yüzünden de olabilir. Bebeklerin kabız olma sebeplerinden bazıları bağırsakta oluşmuş yapısal problemler, doğuştan gelen bağırsak genişliği gibi anatomik problemler, genetiksel bağırsak yavaşlığı, fazla süt tüketimi, bebeğin sürekli katı gıdayla beslenmesi, psikolojik faktörlerdir.

Bebeğin kabız olduğu nasıl anlaşılır?

Bebeğin kabız olup olmadığını davranışlarını gözlemleyerek anlayabilirsiniz. İlk olarak bebeğinizin ne sıklıkla kaka yaptığını gözlemlemeniz gerekir. Bazı bebekler gün aşırı kaka yapar, bazıları ise 2-3 gün ara ile kaka yapmaktadır. Eğer bebeğinizin kaka yapma sıklığında bir değişiklik varsa ve kaka yapması normalden daha uzun sürüyorsa, bu onun kabız olduğunu gösteriyor olabilir. Aynı zamanda bebeğiniz kakasını yaparken ağlıyorsa veya zorlanıyorsa, kakası sert ve yoğun kıvamlıysa, kakasında kan izleri varsa, kakasını yaparken huzursuz ve rahatsız görünüyorsa kabız olmuş olabilir. Bebeğinizin kakasında kan görürseniz mutlaka bir doktorla iletişime geçmeniz gerekir.

Kabız olan bebeğe ne yapmak gerekir?

Bebeğinizin kaslarının gevşemesi için ılık suyla banyo yaptırabilirsiniz. Ilık bir suyun içerisinde yaklaşık 20 dakika oturan bebeğin kasları gevşeyecek rahatlayacaktır. Bebeğinizin poposuna yağ sürmek bir diğer çözüm yöntemidir. Bebeğinizin poposuna gliserin veya vazelin sürerek onun rahatlamasını ve kakasını daha kolay bir şekilde yapmasına destek olabilirsiniz. 4 ay ve üzeri bebeklere, öğünlerinin yanında elma suyu, erik suyu, armut suyu veya şeftali suyu verilebilir. Bebeğe egzersiz yaptırmak da başka bir çözümdür. Bebeğin bacaklarını karnına doğru ileri geri çekip ona egzersiz yaptırabilirsiniz. Kabızlık problemini ortadan kaldırmanın bir diğer yolu da masajdır. Oda sıcaklığında, avuç içlerinizi ısıtarak bebeğin karnına elinizi koyup bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Elinizi bebeğinizin karnına koyup yarım ay şeklinde hareket ettirip, bebeğin bağırsaklarını hareketlendirebilirsiniz.

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