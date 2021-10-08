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TIMETURK / GENEL / Bebekler için bal neden tehlikeli?

Bebekler için bal neden tehlikeli?

Bebekler ilk altı ay yalnızca anne sütü ile beslenirler. 6 aylık olduklarında ise artık vücutları ek gıda almaya hazır hale gelir. Besinler bebeğin büyümelerine ve gelişmelerine destek olur. Fakat doğru zamanda ve doğru şekilde verildiğinde! Bal şifa deposu olmasına rağmen bebeklere verilmemesi gereken besinlerdendir. Peki neden? Bebekler neden bal yememeli? Kaç aydan sonra bebeğimize bal vermeye başlayabilir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık ve haberimizde derledik...

50 Dakika Önce
2021-10-08 21:24:31
Bebekler için bal neden tehlikeli?

Bebekler her ay farklı gelişim evrelerini tamamlarlar. İlk altı ay bebeklere asla anne sütü dışında bir şey verilmesi uygun değilken altıncı aydan sonra ek gıdalar önce püre şeklinde sonra taneli şekilde bebeğe verilebilir. Bebeklerin doğru ve sağlıklı bir şekilde beslenmeleri gelişimleri açısından çok önemlidir. Bebeğe sağlıklı diye yanlış dönemde vereceğiniz bir besin ona fayda değil zarar verebilir. Bu besinlerden biri baldır.

Bal herkesçe sevilen ve şifa deposu olduğunu bildiğimiz bir besindir. Fakat bu durum bebekler için geçerli değil! Bal bebeklere fayda sağlamak bir kenara dursun onlarda botulizme neden olabilir. Bilhassa altı aydan küçük bebeklere bal verildiğinde bu risk çok daha fazla artar. Botulizm hastalığına yakalanan bebekler bir aydan daha fazla bir süre hastanede tedavi olmak zorunda kalabilir. Bu yüzden anne ve babalar bebeklerini besleme konusunda çok titiz davranmalıdır Doktora danışmadan sadece faydalı diye bebeklerine her besini vermemelidir.

Bebeğinize bal verirseniz ve onda kabızlık, karında şişiklik, göz kapağında düşme, sürekli uyku hali içerisinde olma, halsiz olma ve kafasını taşıyamama gibi bir durum görürseniz botulizm hastalığından şüphelenebilirsiniz. Bu belirtileri gördüğünüzde bebeğinizin sağlığı risk altında olabileceği için acil olarak doktora başvurmanız gerektiğini unutmayın.

Bal neden küçük bebeklerin sağlığını tehdit ediyor?

Arılar bal yaparken kolostridyum botalium isimli bakteriyi de balın içerisine bırakırlar. Bu bakteri de az önce bahsettiğimiz botulizme neden olabilir. Botulizm bebeklerin sinir sistemini etkileyen, nadir olarak görülse de ölüme bile sebep olabilen bir sağlık problemidir.

Peki bebeklere ne zaman bal vermeye başlayabiliriz?

Bebeklere 1 yaşından sonra bal vermenizde uzmanlara göre bir sakınca yoktur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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