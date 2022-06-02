Bebek'ten sonra şimdide Ümraniye'de skandal görüntüler! Ümraniye de ne oldu?

Geçtiğimiz günlerde Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntülerinin yayılmasının ardından, bir skandal görüntü de bugün Ümraniye'den geldi.

Türkiye, Bebek'te yaşanan skandalın şokunu atlatamadan şimdi de Ümraniye'den gelen görüntülerin şaşkınlığını yaşıyor.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Ümraniye Altınşehir Metro durağının çıkışında bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

Bir anda yayılan görüntülerde metro durağının çevresinde insanların dolaştığı görülüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yeniçağ'da yer alan habere göre, konuyla ilgili emniyet birimlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldığı ve çiftin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. .