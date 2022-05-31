Bebek sahilinde ne oldu? Bebek sahili olayı nedir? Beşiktaş Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girenler tutuklandı mı? Vatandaşların yürüyüş yaptığı, balık tuttuğu ve temiz hava aldığı Bebek sahilinde mide bulandıran anlar yaşandı. Bebek sahilinde herkesin gözü önünde ilişkiye giren kişilerin görüntüsü sosyal medyada olay olmuştu. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Görüntülerdeki şahısların gözaltına alındığı ve suç makinesi oldukları belirtildi.

Bebek sahilinde ne oldu? Bebek sahili olayı nedir? Beşiktaş Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girenler tutuklandı mı? Vatandaşların yürüyüş yaptığı, balık tuttuğu ve temiz hava aldığı Bebek sahilinde mide bulandıran anlar yaşandı. Bebek sahilinde herkesin gözü önünde ilişkiye giren kişilerin görüntüsü sosyal medyada olay olmuştu. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Görüntülerdeki şahısların gözaltına alındığı ve suç makinesi oldukları belirtildi.

İstanbul'un en işllek sahillerden olan Bebek sahilinde "ahlaksızlığın bu kadarına da pes" dedirten olay yaşandı. Herkesin gözü önünde iğrençlik sınırlarını aşan bir çiftin görüntüsü sosyal medhada oldukça fazla konuşuldu. Konuya ilişkin ise açıklama geldi.

Bebek sahilinde ne oldu?

Bebek sahilinde vatandaşların gözü önünde yaşanan ahlaksız olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin sosyal medyada tepki çeken görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Valilik konu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bebek sahili olayı nedir?

Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştr" denildi.

Bebek Sahilindeki ahlaksızlar tutuklandı mı?

Öte yandan İstanbciul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor. .