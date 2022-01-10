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TIMETURK / GENEL / Bebek nasıl emzirilmeli?

Bebek nasıl emzirilmeli?

Bebekle anne arasındaki duygusal ve tensel bağın en kuvvetli olduğu zaman emzirme dönemidir. Peki bebeği doğru bir şekilde emzirebilmek için nelere dikkat etmek gerekir? Sizler için araştırdık...

3 Saat Önce
2022-01-10 16:11:55
Bebek nasıl emzirilmeli?


Bebek ve anne arasındaki duygusal ve tensel bağın en güçlü olduğu zaman emzirme dönemidir. Anne sütü bebeğin sağlıklı gelişimine ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Manevi bağın kurulması açısından da emzirme dönemi çok önemlidir.

Bebek nasıl emzirilmeli?

Bebeğinizi tüm vücudu size dönük olacak şekilde kendinize doğru çevirdikten sonra meme başını onun üst dudağına dokundurmanız bebeğin ağzını açması için yeterli olacaktır. O ağzını açınca memenizi ağzına yerleştirebilirsiniz. Memenizin koyu renkli kısmının büyük bölümünün bebeğinizin ağzında olduğundan emin olmanız gerekir. Bir elinizle bebeğinizi tutmalı diğer elinizle memenizi desteklemeniz gerekir. Bebeğiniz meme başını bulamayabilir, bu durumda paniklememelisiniz. Çünkü bu durum başlangıçta olabilen bir durumdur. Emzirme, bol pratik ve sabır gerektiren bir aktivitedir.

Bebeği emzirirken nasıl tutmak gerekir?

Bebeğinizin zorlanmadan ve yeterli miktarda anne sütü alabilmesi için onu doğru pozisyonda emzirmeniz çok önemlidir. Emzirme için tek bir pozisyon yoktur ve her anne veya bebek için uygun olan pozisyon değişkenlik gösterebilir. Emzirme sırasında sizin ve bebeğinizin rahat olması gerekir. Emzirmeyi öğrenirken, iki göğüs için de aynı eli kullanmanın daha kolay olabileceğini görebilirsiniz. Bu bebeğiniz bir memenizi emerken kucağınızda, diğer memede ise koltuk altınızda tutuğunuz anlamına gelir.

Yan yatarak emzirme pozisyonunda anne ve bebek yüzleri birbirine dönük olacak şekilde vücutları birbirine paralel olarak yatağa yatar. Bebek kendisine yakın konumdaki memeyi emer.

Kucakta beşik tutuşu ile emzirme pozisyonunda bebek annenin kucağında memeyi emerken meme ile aynı taraftaki kolla bebek sırtından ve poposundan desteklenir. Bebeğin başı ise dirseğin iç yüzeyine yaslanır.

Kucakta çapraz beşik tutuşu ile emzirme pozisyonunda bebek kucağınızdadır. Bebek boşta olan meme tarafındaki kol ile desteklenir. Dirsekle bebeğin poposunu elinizle de sırtını desteklersiniz.

Koala tutuşu pozisyonunda bebeğiniz dik dururken, onu bir bacağınızın üstüne yüzü size dönük olacak şekilde ata biner gibi oturtup dizinizle, aynı taraftaki kolunuzla sırtından desteklersiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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