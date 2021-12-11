Bebeğinizin sağlıklı dişlere sahip olması için...

Evlatlarımız bizim için her şeyden önemli. Onların sağlıklı bir şekilde büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Peki bebeklerimizin sağlıklı bir ağız gelişimine sahip olması için beslenmesinde nelere dikkat etmemiz gerekir? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Ağız sağlığı, vücut sağlığımızı olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Bu yüzden ona oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bebeklerimiz? Gözümüzden sakındığımız, sağlıklı bir şekilde büyümeleri için elimizden geleni yaptığımız bebeklerimizin ağız sağlığı için de gereken özeni göstermemiz gerekiyor. Bebeklerimizi sağlıklı bir şekilde besleyerek ağız sağlığına katkıda bulunabiliriz.

Bebeğimizin ağız sağlığı için hangi besinleri tüketmesi gerekir?

Kalsiyum diş çürüklerinin oluşumunu engelleyen bir maddedir. Aşınma dişlerde çürümeye neden olur. Kalsiyum ise bebeğinizin daha güçlü dişlere sahip olabilmesi için çok önemlidir. Süt, yoğurt ve ayran kalsiyumdan zengin besinlerdir. Bu yüzden ilk altı aydan sonra bebeğinize doktorunuza danışıp mutlaka süt, yoğurt ve ayran vermelisiniz.

Ağız içerisindeki asit dengesi korunursa ağızda bakteri üremesine uygun bir ortam oluşmaz. Bu yüzden ağız içi asit dengesini korumak diş sağlığı için çok önemlidir. Bu sayede çürük oluşumuna engel olabilirsiniz. Bunun için kalsiyumdan zengin peyniri bebeğinize yedirmelisiniz. Besin tükettikten sonra ağız içerisine ufak bir parça peynir alınması ağız içindeki asidik ortamı dengeleyerek çürük oluşumunu önleyecektir.

Elma, armut, havuç, salatalık gibi sert yapıdaki çiğ meyve ve sebzeler yüksek oranda su içerir. Bu su tükürük bezlerini uyarır ve daha fazla tükürük salınımına destek olur. Tükürük akışının artmasıyla, ağız içerisinde biriken yiyecek artıkları daha kolay bir şekilde uzaklaşabilir. Aynı zamanda sert yapıda olan bu meyveler, dişlerin mekanik olarak temizlenmesine de yardımcı olur. Çiğneme refleksi henüz tam olarak gelişmemiş küçük bir bebeğiniz varsa meyve ve sebze tüketmelerini kolaylaştırmak için, ufak parçalara ayırarak yoğurt ile tüketmelerini sağlayabilirsiniz. Ayrıca C vitamini içeriği sayesinde kivi de diş eti sağlığının korunmasına yardımcı olacaktır.

Balık da dişlere faydalı başka bir besindir. Balığın içeriğinde bulunan fosfor, diş ve kemik dokusunun en önemli yapılarındandır. Fakat kalkan gibi dip balıkları içerdikleri ağır metaller yüzünden küçük çocuklar için uygun olmayacaktır.

Tüm bu besinleri doktora danışmadan bebeğinize vermeniz uygun olmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.